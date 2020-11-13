Dünyanın en sıra dışı otelleri... Hepsinin tek gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor
Okurken ‘Yok artık’ diyeceğiniz, dünya üzerindeki birbirinden ilginç otelleri sizler için derledik. Sizin için hangisi uygun? Tim Burton’ın filminden fırlamış gibi görünen camlarından ağaç dalları fışkıran bir otel mi, yoksa uzay gemisi şekliyle şaşırtan ilginç bir otel mi? Karar sizin…
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Tatilini rahat ve konforlu bir konaklama ile süslemek isteyen tatilciler için birçok otel mevcut. Ancak farklı ve heyecanlı bir tatil düşünenler var ise bu oteller tam size göre. Kayaya sabitlenmiş portatif yataklardan denizin orta yerindeki kaleye, işte o yerler…
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Treehotel / İsveç
Kuzey İsveç’te bulunan Harads ormanlarının ağaçları arasında kurulmuş bu çok özel otelde çevre dostu bir konaklama yaşayabilirsiniz. Doğanın güzelliğini yansıtan şık odaların birçoğu orman manzaralı.
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Dahası, Treehotel‘in özel mutfağının hazırladığı yöresel yemekleri orman manzarasına karşı bir akşam yemeği sırasında tadabilirsiniz.
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Yaz aylarında ormanda doğa yürüyüşleri yapabilir, bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Özel turlara katılarak Lapland bölgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
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İnsansız kale / İngiltere
İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan eski bir 19. yüzyıl deniz kalesi, bugün dünyanın en tuhaf konaklama mekanlarından biri olarak hizmet veriyor.
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Zamanında Fransızların yapacağı olası bir saldırıyı önceden gözlemleyebilmek için inşa edilen 7 dönümlük kale, bugün ziyaretçilerin kite sörf, jet ski ve kano ile keyifli vakit geçirebileceği bir otel olarak kullanılıyor.
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Hotel Kakslauttanen / Finlandiya
Kuzey ışıklarını seyrederken iliklerinize kadar donmanıza gerek yok. Sıcacık cam iglonuzda uzanıp, vahşi doğanın ve renkli kuzey gecelerinin keyfine varabilirsiniz.
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Hotel Kakslauttanen, Aurora Borealis sezonunun başladığı ağustos ayının üçüncü haftasından nisan sonuna kadar açık.
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Aqua Dome / Avusturya
Aqua Dome, Avusturya Alpleri'nde konumlanmış olan bir spa, sauna ve termal tesisi. Otelde konaklayanlar hemen yanı başındaki kayak tesislerinden de yararlanabiliyor.
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Pioneertown Motel / ABD
Western filmlerinde rol alan aktörler için inşaa edilen Pioneertown Motel 1946’dan beri sinemasever gezginlere ilham veriyor. Western filmleri hayranlarının konaklamaktan son derece zevk alacağı otelde film yıldızlarının isimlerinin verilmiş olduğu odalar bulunuyor.
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Gene Autry’nin 9 numaralı odada güneş doğana kadar poker oynadığı otelde toplam 19 misafir odası var. 1 numaralı oda ise herkesin kitap okumaya ya da kart oyunları oynamaya geldiği veya kahve içtiği ortak oda. Adeta bir Vahşi Batı salonu gibi.
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Jumbo Stay Otel / İsveç
İsveç’in Arlanda şehrindeki bu otel, gerçek bir jumbo jetten dönüştürülerek yapılmış. 747-221B jeti en son İsveç Havayolları tarafından kullanılmış.İsveç’te konaklama imkanları denince aklına sadece buzlarla kaplanmış oteller gelenlere alternatif bir seçenek sunan Jumbo Stay Otel, Stockholm Arlanda Havaalanı’nda bulunuyor.
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Havacılığa meraklı olanlar için ideal bir konaklama imkanı ve unutulmaz bir deneyim sunan Jumbo Stay Otel, toplam 33 odaya sahip ve farklı oda seçenekleri sunuyor. Tek başına seyahat eden gezginler için yatakhaneler mevcutken süit odalar ve aile odaları da bulunmaktadır.
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Yüzen ev otel / Florida
Florida’da Manatee Nehri’nde bulunan bu ‘chapel’ görünümlü ev, yüzen bir kiralık otel. ABD’de Palmetto’da bulunan yüzen ev şu anda oda kiralama sistemi Air BNB üzerinden kiralık.
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Aynı zamanda 425 bin dolara satılık olan yüzen ev, ilk olarak evliliklerin yapıldığı bir yer olarak tasarlanmış. Ardından 1 milyon dolar harcanarak bir eve dönüştürülen yapının içi de özel olarak dekore edilmiş.
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Uzun süredir satışta olan eve henüz alıcı çıkmadı ve fiyatı 1,5 milyon dolardan 425 bin dolara kadar indi. Evi daha çok yeni evlenen çiftler kiralıyor.
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Hang Nga Guesthouse / Vietnam
Çılgın Ev, Tim Burton filminden fırlamış gibi görünüyor. Eğer Alice’in Harikalar Diyarı’nda neler yaşadığını merak ediyorsanız, burası deneyimleyeceğiniz muhteşem bir yer.
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Pencerelerden fışkıran ağaç yaprakları arasında huzur bulmak Hang Nga Guesthouse’da mümkün.
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SiloStay / Yeni Zelanda)
Hobbit evleri unutun, Yeni Zelanda’da silo şeklinde harika dairelerde konaklamaya ne dersiniz? SiloStay Daireler, gerek tasarımı gerekse çevre dostu özelliğiyle de göz dolduruyor.
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Adeta bir fabrikanın silolarını andıran SiloStay’de değişik bir konaklama deneyimi için ideal.
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Giraffe Manor / Kenya
Nairobi’nin en ünlü otellerinden Giraffe Manor (Zürafa Malikanesi) 1930’lu yıllarda Afrika’ya safariye gelen Avrupalıların konakladığı yerlerden biriymiş.
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Otele ismini veren zürafalar ise sabah akşam ziyarete gelen, bazen uzun boyunlarını pencerelerden uzatarak misafirleri selamlayan bölgenin yerlileri.
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Zaandam Inntel Otel / Hollanda
Amsterdam’ın Zaandam şehrinde bulunan ve üst üste yığılmış ev topluluğu şeklinde bir mimariye sahip olan 4 yıldızlı otelin yapımında bölgedeki tarihi evlerin mimarisinden esinlenilmiş.
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Amsterdam şehir merkezinin kuzey batısında kalan bu bölge, yerel ürünleri ile ün kazanmış ve yüzyıllar içerisinde tarım alanında o kadar gelişmiş ki “Hollanda’nın yemek sepeti” olarak anılmaya başlanmış.
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Zaan nehri kıyısında kurulan Zaanstad bölgesi ve Zaandam şehri her ne kadar Amsterdam’a giden turistlerin ilk uğradığı duraklardan biri olmasa da, bu küçük bölgeye kesinlikle uğramaya değer.