Dünyanın en sıra dışı 20 yeri... Listede Türkiye'den de bir yer var

Aynı bölgede yine sondaj kazası olan başka bir kraterde ise yeraltı suları birikmiş. Uzmanlar, doğalgaz sızdıran bu tür yerlerin kapatılamadığını, kapatılsa dahi zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini ifade ediyor. Aynı bölgede yine sondaj kazası olan başka bir kraterde ise yeraltı suları birikmiş.