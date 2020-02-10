Dünyanın en riskli işini yapıyorlar! Kazançları dudak uçuklatıyor...

Wakhiler vadide yerleşik hayata geçen bir topluluk. Wakhiler hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlıyorlar. Daha yükseklerde yaşayan Kırgızlar ise sadece hayvancılıkla geçiniyor ve göçebe bir hayat sürüyor. Afganistan’ın en ücra köşesi olan Wakhan Koridoru'na hiçbir savaş uğramadığı gibi medeniyete dair hiçbir belirti de yok. 240 kilometre uzunluğunda olan bu vadide tahminlere göre 12 bin kişi yaşıyor. Bu ıssız topraklarda yaşayanların dünyada olan biten gelişmelerden haberi yok.