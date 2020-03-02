Dünyanın en popüler 10 turistik noktasını seçtiler! Listede Türkiye'den de bir yer var...

10- San Marco Meydanı, Venedik / İtalya Her ne kadar kalabalık olsa da İtalya’nın vazgeçilmez güzeli Venedik deyince akla gelir San Marco Meydanı. Tüm cazibesi, ihtişamı ve romantikliği ile San Marco Meydanı’nda mutlaka bir şeyler için…Şehrin ana meydanı olan San Marco, 180 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindedir. 9. yüzyıl boyunca inşa edilen meydan, dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak bilinir. Hatta öyle ki Napolyon, San Marco Meydanı için ‘dünyanın en güzel sanatsal noktası’ olarak tanımlamıştır.