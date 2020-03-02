Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 13:06,
Dünyanın en popüler 10 turistik noktasını seçtiler! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Seyahat konaklamaları, rezervasyonlar, mekân karşılaştırmaları, gezginlerin yorumları ve eleştirileri üzerine odaklanan Tripadvisor, dünyanın en popüler turistik noktalarını sıralayan yıllık listesini yayımladı. Listede Türkiye’den bir yer bulunuyor...
“Dünya üzerindeki ikonik ve tarihi noktalar, gezginler için her zaman popüler birer destinasyon olmaya devam etti. Fakat bu noktaların, favori olması için geçerli birer sebepleri vardı tabii ki.” Bu sözleri söyleyen Tripadvisor sözcüsü Laurel Greatrix…
10- San Marco Meydanı, Venedik / İtalya
Her ne kadar kalabalık olsa da İtalya’nın vazgeçilmez güzeli Venedik deyince akla gelir San Marco Meydanı. Tüm cazibesi, ihtişamı ve romantikliği ile San Marco Meydanı’nda mutlaka bir şeyler için…Şehrin ana meydanı olan San Marco, 180 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindedir. 9. yüzyıl boyunca inşa edilen meydan, dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak bilinir. Hatta öyle ki Napolyon, San Marco Meydanı için ‘dünyanın en güzel sanatsal noktası’ olarak tanımlamıştır.
9- Skydeck - Willis Kulesi, Chicago, Illinois
Batı Hemisphere’de 413 metre yüksekliğindeki Skydeck, muhteşem dört eyalet manzarası sunar ve 103. kattaki cam bir balkonda korkunç denebilecek bir yükseklikte ziyaretçilerini ağırlar. Fakat şunu belirtmek lazım; en ufak bir yükseklik korkusu olanlar, sakın Skydeck’e çıkmaya cesaret etmesinler. Dünyanın en uzun sekizinci binası olan Skydeck, misafirlerine daha önce hiç deneyimlemedikleri derecede yüksek bir adrenalin sunuyor. O zaman cesareti olanlar haydi Skydeck’e…
8- Anne Frank’in Evi, Amsterdam, Hollanda
Hüzün dolu bir ev var şimdi sırada. Anne Frank, 2. Dünya Savaşı sırasında yazdığı günlüğü ile üne kavuşmuştur. 1929’da Frankfurt’ta doğan Frank, Adolf Hitler’in diktatörlük zamanında zulümden uzaklaşmak için ailesi ile birlikte Hollanda’ya kaçarlar. Anne Frank ve ailesi, Alman zulmü Hollanda’ya ulaşana kadar rahat ederler. Ülkede kamplar ve tutuklamalar başladığında ise oturdukları binada gizli bir bölmede yaşamaya başladılar. İşte burada kaldığı sırada Anne Frank’in yazdığı günlüğü, seneler sonra ortaya çıktığında olay yaratıp son derece üne kavuşmuştur.
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