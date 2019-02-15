Dünyanın en misafirperver 10 ülkesi seçildi! İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Çok sayıda gezgine göre bir varış yerini seçmekteki en çok değer verilen kriter gidilen ülkenin samimi ve ilginç olması… Bunu göz önünde bulundurarak Booking.com dünyanın ‘en misafirperver’ ülkelerinin listesini hazırladı. İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
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Çok sayıda gezgine göre bir varış yerini seçmekteki en çok değer verilen kriter gidilen ülkenin samimi ve ilginç olması… Bunu göz önünde bulundurarak Booking.com dünyanın ‘en misafirperver’ ülkelerinin listesini hazırladı. İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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10- Yunanistan Antik çağlardan beri var olmuş, demokrasi, felsefe, batı medeniyetlerinin oluşmasına zemin hazırlayan Avrupa’nın en eski ülkesi Yunanistan...
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Başta başkent Atina olmak üzere, antik tapınaklar, saraylar, geleneksel mutfak lezzetleri ve danslarıyla her yıl birçok gezgini ağırlıyor. İnsanının duygusal, sıcakkanlı ve misafirperver oluşu ülkeye gelen ziyaretçiler açısından belirleyici oluyor.
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9- Sırbistan Günümüze kadar birçok imparatorluğun izlerini taşıyan Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan önemli bir ülke Sırbistan... İç içe geçmiş tarihiyle güçlü bir kültürel kimlik taşımakta… Belgrad Katedrali, Studenica Manastırı, Nikola Tesla Müzesi, Novi Sad gibi bölgeler turistler için ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Ülkenin güvenli olmasıyla insanının sıcakkanlı ve arkadaş canlısı oluşu seyahat ederken rahat etmenizi sağlıyor
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8- İrlanda İrlanda büyüleyici doğası, nefes kesen manzaralarıyla ünlü bir Kuzey Avrupa ülkesi... Killarney Ulusal Parkı, Moher Uçurumları, Balarney Kalesi ve Dublin gibi yerlerle gezginlerin çokça tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Yerel halkın sıcak ve içten davranışı, yardımseverliği ülkeye gelen ziyaretçiler için çok büyük bir avantaj.
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7- Macaristan Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yer altı kaynakları ve yüzlerce yıllık kültürüyle seyahat severlerin tercih ettiği Orta Avrupa ülkesi Macaristan... Tuna Nehri’nin efsanevi güzellikteki manzarası ile Pannonhalma Manastırı ülkenin öne çıkan yerlerinden…
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6- Romanya Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Romanya, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Kral Decebalus Heykeli, Corvin Şatosu, Bükreş Parlamento Sarayı, Balea Gölü gibi tarihi ve kültürel yerleriyle ön plana çıkıyor. Güler yüzlü ve misafirperver olmalarından dolayı ülkeye gelen ziyaretçiler tarafından tercih edilmesindeki önemli bir özellik.
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5- Tayvan Çin Halk Cumhuriyeti’nin güneydoğusunda bulunan küçük bir ada ülkesi olan Tayvan, dağ bölgeleri, güzel doğa manzaraları, tropik ikliminin yanı sıra teknolojisi, alışveriş merkezleri, gece hayatı ve ilginç yemek kültürüyle gezmeyi sevenler için ideal bir adres… Yerel halkın çalışkan, hoşgörülü ve saygılı olması ülkeye gelen turistler için büyük avantaj…
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4- Yeni Zelanda Sahip olduğu buzulları, şelaleleri, yemyeşil tepeleri, kanyonları, vahşi ormanları gibi eşsiz yerleriyle ön plana çıkan Büyük Okyanus’un en özel ülkesi…
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Son zamanlarda Auckland ve Christchurch şehirleri özellikle maceraperestler için popüler haline gelmiş destinasyonlar arasında yer alıyor. Halkın cömert, coşkulu ve hayata yönelik olumlu tutumuyla ülkeye gelen turistleri iyi yönde etkiliyor
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3- Polonya Tarihi boyunca yüzlerce savaş görmüş, çeşitli direnişler yaşamış, sahip olduğu tarihi kilise ve müzeleriyle oldukça zengin bir kültüre sahip bir Orta Avrupa ülkesi…
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Planetaryumlar, Wawel Kalesi, Aziz Meryem Ana Bazilikası, Varşova Kraliyet Kalesi, gölleri ve tren yolları gibi tarihi, kültürel bir ziyafet sunuyor. Ülkeye gelen turistlere karşı sıcak bir ortam sunan Polonya halkı kimi zaman konuklarını evlerinde bile ağırlıyorlar.
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2- Çekya Charles Köprüsü, Prag Kalesi, Tarihi Şehir Meydanı gibi göz alıcı yerlere ev sahipliği yapan başkenti Prag olan Orta Avrupa ülkesi... Son dönemlerde konforlu konaklama imkânları, çeşitli mutfak lezzetleri, tarihi ve kültürel yerleriyle ön plana çıkıyor. Halkının sabırlı ve sakin olması ülkeye gelen turistler açısından büyük kolaylık sağlıyor.
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1- Avusturya Avusturya, zamanın büyük imparatorluğu, sanat ve kültürle donanmış bir Orta Avrupa ülkesi... Opera salonları, tarihi kiliseler, tarihi kaleleri, mutfağıyla dünyanın popüler tatil yerlerinden biri... Avusturya halkı nezaketli olmaları ve gelen turistlerle kurdukları samimi ilişkileriyle de ön plana çıkar.