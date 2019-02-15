Dünyanın en misafirperver 10 ülkesi seçildi! İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…

6- Romanya

Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Romanya, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Kral Decebalus Heykeli, Corvin Şatosu, Bükreş Parlamento Sarayı, Balea Gölü gibi tarihi ve kültürel yerleriyle ön plana çıkıyor. Güler yüzlü ve misafirperver olmalarından dolayı ülkeye gelen ziyaretçiler tarafından tercih edilmesindeki önemli bir özellik.