Hürriyet Seyahat
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 10:18,
Dünyanın en izole edilmiş yeri! Sadece 18 kişi yaşıyor...
Dünyada öyle izole yerler var ki, bu yerlere gitmek bile çok zor. Sizin için ilginç bir liste hazırladık. Listede İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle gidilen köyü de bulacaksınız, dünyanın en küçük başkenti olanı da…
Gasadalur Köyü / Faroe Adaları-Danimarka
Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Faroe Adaları, İskoçya ile İzlanda arasında bulunuyor. Aynı zamanda Gasadalur Köyü’ne de ev sahipliği yapıyor. 213 metrelik sarp kayaların üzerine kurulmuş olan bu köye 2004 yılından önce sadece üç şekilde ulaşılabiliyor.
Şimdilerdeyse bu ilginç köyde yalnızca 18 kişi yaşıyor. Gasadalur Köyü, sahip olduğu yeşil alanlarıyla gerçeğin ötesinde bir köy adeta… Ayrıca köyde bulunan Mulafossur Şelalesi dünyanın en güzel şelalelerinden biri konumunda.
Tristan Da Cunha Adası
Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2 bin 800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Adaya en yakın olan Güney Afrika, tam 2 bin 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1506 yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.
Bu ilginç yerde halk yerleşik olarak sadece bir noktada toplanmış. Adanın dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor. Köye ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor. 2015'de adanın nüfusu 259 olarak belirtilmiş.
Bu ilginç yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almış. Undredal köyüne ise tek bir yoldan ulaşım mümkün. 112 evin bulunduğu bu küçük köyün yapısı ve doğası ise görenleri etkileyen türden. Pek fazla ziyaretçi ağırlamayan bu köy Norveç’te görülmesi gereken yerlerden biri konumunda bulunuyor…
Phugtal Gompa Manastır Komünü / Hindistan
Phuktal Gompa Manastırı Komünü, yaklaşık 2 bin 550 yıl önce çok sayıda bilge, akademisyen, çevirmen ve rahip tarafından ziyaret edildiğine inanılan doğal bir mağaranın çevresinde inşa edilmiş. Manastırın uzak bir alanda oluşu meditasyon, barış ve yalnızlık üçlüsünü arayanlar için ideal bir yer konumunda.
Gelug Tibet Budizmi okulunun mevcut olduğu Phuktal Gompa, 15. yüzyılın başında Je Tsongkhapa'nın öğrencisi olan Jangsem Sherap Zangpo tarafından kurulmuş bir yer. 12. yüzyılda inşa edilmiş bu Himalaya Dağları manastırında bugün ise 70 rahip yaşamını sürdürüyor.
Ittoqqortoormiit / Grönland
Yemyeşil doğa ile bembeyaz buzulların yan yana geldiği muhteşem manzarası ve rengarenk evleriyle adeta masalsı diyarları hatırlatan bir ülke Grönland. Ülkenin yüzde 81’i buz tabakasıyla kaplı olduğundan yerleşim alanları sınırlı durumda… Bu nedenle düşük bir nüfusa sahip.
Burada en dikkat çeken yer ise Ittoqqortoormiit…Ittoqqortoormiit'i telaffuz etmek kadar, ulaşmak da oldukça zor. İzlanda'dan haftada bir kalkan uçağa bindikten sonra tekrar bir helikopter yardımıyla kasabaya ulaşıyorsunuz. Burası Danimarka'ya bağlı Grönland Kuzey Kutbu'ndaki en büyük buzul alanı. Kutup ikliminin hakim olduğu köyde yaklaşık 452 kişi yaşıyor.
Adamstown / Pitcairn Adası
Pitcairn Adaları, Tahiti'ye 2 bin Hawaii'ye 3 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adaya 1790 yılında yerleşen korsanlar ada nüfusunu arttırmış. Kimsenin bilmediği bu adaya yerleşen korsanlar ilk yıllarda çok huzurlu vakitler geçirmiş. Ama 1808 yılında balina avcıları tarafından da keşfedilen ada birçok kişi tarafından uğranmış ve kıtalar arası ulaşımı sağlayan uğrak bir liman olmuş.
Yıllar geçtikçe nüfusu arttığı için adada yer bulamayan veya kalmak istemeyenler adayı terk etmiş. Günümüzde 45-55 kişi arası nüfusa sahip olan adaya her yıl yaklaşık 1000 turist gelmekte. Gelen turistlerin büyük bir kısmı ise adanın başkenti olan Adamstown'u ziyaret ediyor. Pitcairn Adaları, Britanya Denizaşırı Toprakları'nın bir üyesi. Ve bu adaya gidenlerden 14 güne kadar vize istenmiyor.
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