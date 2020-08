Dünyanın en güzel 25 seyahat rotası belli oldu... Türkiye'den bir yer listeye girdi, zirve şaşırttı

George Orwell 1939’da “Batılılar deve, kale, palmiye, lejyoner ve eşki dolu bir şehir görmek için buraya geliyor” diye yazmıştı. O gün bugündür egzotik çarşıları ve birçok tarihi yerleriyle ülkenin renkli şehirlerinden. Attığınız her adımda, renk cümbüşüyle karşılaşıyorsunuz. Harita tarafından tasvir edilmeyi reddeden bu şehrin labirent gibi sokaklarının her biri, birbirine benziyor. Duvarlarda hediyelikleri, halıları, ayakkabıları, takıları ve baharatlarıyla kaplı sokaklardan geçerken, göz göze geldiğiniz her dükkan sahibi sizi ısrarla içeri davet ediyor. Neredeyse her dükkandan, taze demlenmiş nane çayı kokuları yayılıyor. Her biri birbirine benzeyen ürünlerin satıldığı dükkanların önünden geçerken yapılan bu ısrarlar dikkatinizi dağıtarak, daha da kaybolmanızı sağlıyor.