Seyahat Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 17:00 | 02 Kasım 2020 - 17:21

Dünyanın en ilginç bitkileri! İçlerinde Şeytan'ın parmağı ve dişi olarak adlandırılanlar da var...

Son yıllarda bitkilere olan ilginin artması ortaya flora ve fauna turizmini çıkardı. Bu turlar ülkemizde de çok yaygın. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen bitki türlerinden 3 bin tanesini, dünyanın bir başka ülkesinde görmek mümkün değil. Yalnız dünyada öyle bitkiler var ki şaşırmamak elde değil. Kimisi güldürürken kimisi de korkutuyor. Hatta bazılarını görmek için özel turlar bile düzenleniyor.