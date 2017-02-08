Dünyanın en huzurlu 8 sahil kasabası
Dünyanın dört bir yanından sizler için seçtiğimiz en renkli, en huzurlu ve en tarihi sahil kasabalarını keşfe başlamadan önce yazımızın emekli olanlar için risk teşkil ettiğini söyleyelim. Dünyaca ünlü seyahat dergilerinde yapılan listelerde en üst seviyelerde puanlanan bu yerlere, hemen şu anda gidip yerleşmek isteyebilirsiniz. İşte dünyanın en sevimli 8 sahil kasabası.
Manarola / İtalya
Masallardan fırlamış bir sahil kasabasıyla başlıyoruz turumuza. İsmi Manarola bu ışıltılı kasabanın ve İtalya’da yer alıyor. Sahil kasabası görünümünden ne bekliyorsanız size çok daha fazlasını verecek olan Manarola, orta çağlardan bugüne dek özenle korunmuş.
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Masallardan fırlamış bir sahil kasabasıyla başlıyoruz turumuza. İsmi Manarola bu ışıltılı kasabanın ve İtalya’da yer alıyor. Sahil kasabası görünümünden ne bekliyorsanız size çok daha fazlasını verecek olan Manarola, orta çağlardan bugüne dek özenle korunmuş.
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Camden / Amerika Birleşik Devletleri
Amerika’nın New England bölgesindeki Camden, Penobscot Koyu boyunca uzanan muhteşem bir sahil kasabası. Yelkenlilerinin sanki elinizle koymuşçasına muntazam bir şekilde dizili olması, ağaçların denizle iç içe geçip yeşil ve mavinin her tonuna sahip olması ile, ünlü ressam Rembrandt’ın manzara tablolarını aratmıyor.
Amerika’nın New England bölgesindeki Camden, Penobscot Koyu boyunca uzanan muhteşem bir sahil kasabası. Yelkenlilerinin sanki elinizle koymuşçasına muntazam bir şekilde dizili olması, ağaçların denizle iç içe geçip yeşil ve mavinin her tonuna sahip olması ile, ünlü ressam Rembrandt’ın manzara tablolarını aratmıyor.
Kotor / Montenegro
2000 yıldan fazla tarihte adından söz ettirmiş olan Kotor, Montenegro’nun en eski sahil kasabası. Tarihi kalıntıları ve plajlarıyla ünlü olan kasabanın dar sokaklarında ve taş binaları arasında zamanda yolculuğa çıkarak, 2000 yıl öncesine gideceksiniz.
2000 yıldan fazla tarihte adından söz ettirmiş olan Kotor, Montenegro’nun en eski sahil kasabası. Tarihi kalıntıları ve plajlarıyla ünlü olan kasabanın dar sokaklarında ve taş binaları arasında zamanda yolculuğa çıkarak, 2000 yıl öncesine gideceksiniz.
Lunenburg / Kanada
Lunenburg’a aşık olmak için illa da kırmızı sevdalısı olmanıza gerek yok. Akşamları püfür püfür esen havası, çarpıcı mimarisi, ışıklandırılmış sokakları ve evleri sizi sizden alacak. Kanada’da; Nova Scotia’nın güney ucundaki sahil şeridinde yer alan Lunenburg, UNESCO Dünya Mirası listesine de adını yazdırmış.
Lunenburg’a aşık olmak için illa da kırmızı sevdalısı olmanıza gerek yok. Akşamları püfür püfür esen havası, çarpıcı mimarisi, ışıklandırılmış sokakları ve evleri sizi sizden alacak. Kanada’da; Nova Scotia’nın güney ucundaki sahil şeridinde yer alan Lunenburg, UNESCO Dünya Mirası listesine de adını yazdırmış.
Sidi Bou Said / Tunus
İlk bakışta Yunanistan’ın Santorini’sini andırsa da Sidi Bou Said kasabası, tamamen Tunus’un geleneksel mimarisi ve kültürüyle inşa edilmiş. Kat kat yukarı doğru çıkan beyaz renkteki bakımlı konaklama yerlerinde veya evlerinde, hatta buralardan denize bakan odalarında mutlaka kalmalısınız.
İlk bakışta Yunanistan’ın Santorini’sini andırsa da Sidi Bou Said kasabası, tamamen Tunus’un geleneksel mimarisi ve kültürüyle inşa edilmiş. Kat kat yukarı doğru çıkan beyaz renkteki bakımlı konaklama yerlerinde veya evlerinde, hatta buralardan denize bakan odalarında mutlaka kalmalısınız.
Ilulissat / Grönland
Tam bir güzellik abidesi olan Ilulissat sahil kasabası, inzivaya çekilmek için birebir. 1700’lü yıllarda Grönland’da binalarda renk kodlaması geleneğine başlanmış. Hastaneler sarı, karakollar siyah, balıkçı mekanları mavi. Bu gelenek o yıllardan bu zamana kadar kasabadan kasabaya kısacası Grönland’ın her yerinde devam etmiş.
Tam bir güzellik abidesi olan Ilulissat sahil kasabası, inzivaya çekilmek için birebir. 1700’lü yıllarda Grönland’da binalarda renk kodlaması geleneğine başlanmış. Hastaneler sarı, karakollar siyah, balıkçı mekanları mavi. Bu gelenek o yıllardan bu zamana kadar kasabadan kasabaya kısacası Grönland’ın her yerinde devam etmiş.
Sonrasında Grönland yerlileri, kendi evleri için farklı pigmentte renkler seçmeye başlamış. Sonuç olarak da ortaya böyle renkli görüntüler çıkmış. Arketip bir balıkçı kasabası olan Ilulissat, gökkuşağı rengindeki mimarisi ile Grönland’ın en göze çarpan kasabası.
Paternoster / Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Afrika’nın en güzel şehirlerinden biri olan Cape Town’a 145 km uzaklıktaki Paternoster sahil kasabasında yaşayan herkes geçimini ya denizcilik ya da balıkçılık yaparak sağlıyor. Derme çatma binaları, koyu çatılı, beyaz, klasik balıkçı evleriyle şehrin sembolik bir kasabası haline gelmiş.
Güney Afrika’nın en güzel şehirlerinden biri olan Cape Town’a 145 km uzaklıktaki Paternoster sahil kasabasında yaşayan herkes geçimini ya denizcilik ya da balıkçılık yaparak sağlıyor. Derme çatma binaları, koyu çatılı, beyaz, klasik balıkçı evleriyle şehrin sembolik bir kasabası haline gelmiş.