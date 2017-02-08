Dünyanın en huzurlu 8 sahil kasabası

Kartpostal gibi manzaraya sahip olan bu kasabada, her ev sanki farklı bir renk ve hava karardığında hepsi ışık saçıyor. Küçük Cinque Terre kasabasındaki Manarola’da bırakın tatil yapmayı, pılınızı pırtınızı toplayıp yerleşmek için bile bu güzel yere gidebilirsiniz.