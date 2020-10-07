Dünyanın en havalı mahalleleri listesi yayınlandı! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede

Wedding, Berlin Wedding, birçok yerleşim bölgesinin ve parkın bulunduğu çok kültürlü bir bölgedir. Devasa Volkspark Rehberge ve ona kıyasla daha küçük olan Schillerpark, piknik yapan aileler ve koşucular tarafından rağbet görür. Güneybatıdaki küçük Plötzensee gölünde, şimdilerde bir anıt olarak kullanılan 19. yüzyıldan kalma Plötzensee Hapishanesi manzarasına karşı yüzülebilecek bir plaj bulunur. Canlı Brüsseler Kiez bölgesindeki kafeler ve günlük restoranlar, öğrencilerin ve ailelerin uğrak yeridir.