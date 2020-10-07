Dünyanın en havalı mahalleleri listesi yayınlandı! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı. Listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.
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Her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle belirleyen dergi bu yıl dünyada yer alan en havalı semtlerin listesinin olduğu çalışmayı yayınladı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den de bir yer girdi.
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Esquerra de l'Eixample, Barselona
L'Esquerra de l'Eixample; Carrer Enric Granados yolu boyunca sanat galerilerinin, şık kafelerin ve lüks butiklerin sıralandığı geniş bir semttir. Hem gösterişli 19. yüzyıl apartman bloklarıyla hem de 1929 Fira Barcelona fuar merkezi binaları ve şık Arenas de Barcelona alışveriş merkezi gibi, Plaça Espanya meydanını çevreleyen büyük mimari yapılarıyla bilini
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Şehir Merkezi, Los Angeles
Los Angeles, City of Los Angeles veya kısaca L.A., Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin en kalabalık ve ABD'nın New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri. Şehirde şehir merkezini gezebilirsiniz.
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Sham Shui Po, Hong Kong
Sham Shui Po, Kowloon Yarımadası'nın kuzeybatısında, Tai Kok Tsui'nin kuzeyinde, Cheung Sha Wan'ın doğusunda ve Shek Kip Mei'nin güneyinde yer alan Kowloon, Hong Kong'un bir bölgesidir.
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Bedford-Stuyvesant, New York
Bed – Stuy olarak bilinen Bedford – Stuyvesant, Brooklyn'in New York ilçesinin kuzey-orta kesiminde bir mahalledir. Bedford-Stuyvesant'ın kuzeyinde Flushing Bulvarı, batısında Classon Bulvarı, doğuda Broadway ve güneyinde Atlantik Bulvarı bulunmaktadır.
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Yarraville, Melbourne
Yarraville, Avustralya'nın Melbourne kentinin bir iç banliyösüdür ve Melbourne Central İş Bölgesi'ne 8 km uzaklıktadır. Maribyrnong şehrinin yerel yönetim bölgesinde yer alıyor.
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Wedding, Berlin
Wedding, birçok yerleşim bölgesinin ve parkın bulunduğu çok kültürlü bir bölgedir. Devasa Volkspark Rehberge ve ona kıyasla daha küçük olan Schillerpark, piknik yapan aileler ve koşucular tarafından rağbet görür. Güneybatıdaki küçük Plötzensee gölünde, şimdilerde bir anıt olarak kullanılan 19. yüzyıldan kalma Plötzensee Hapishanesi manzarasına karşı yüzülebilecek bir plaj bulunur. Canlı Brüsseler Kiez bölgesindeki kafeler ve günlük restoranlar, öğrencilerin ve ailelerin uğrak yeridir.
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Shaanxi Bei Lu / Kangding Lu, Şangay
Dennistoun, Glasgow
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Haut-Marais, Paris
Marrickville, Sidney
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Verdun, Montreal
Kalamaja, Tallinn
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Hannam-dong, Seul
Bonfim, Porto
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Ghosttown, Oakland
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Chula-Samyan, Bangkok
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Alvalade, Lizbon
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Noord, Amsterdam
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Centro, São Paulo
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Holešovice, Prag
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Lavapiés, Madrid
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Opebi, Lagos
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Narvarte, Mexico City
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Uptown, Chicago
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Little Five Points, Atlanta
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Wynwood, Miami
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Phibsboro, Dublin
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nørrebro, Kopenhag
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Bugis, Singapur
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Gongguan, Taipei
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Soho, Londra
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Binh Thanh, Ho Chi Minh Şehri
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Melville, Johannesburg
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Kabutocho, Tokyo
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Porta Venezia, Milano
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Taman Paramount, Kuala Lumpur
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Allston, Boston
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Bandra West, Mumbai
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Türkiye'den listeye giren yer ise Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy seçildi.