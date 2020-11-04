Dünyanın en güzel ülkelerini seçtiler... Türkiye'nin aldığı puan ve listedeki yeri şaşırttı

4- Japonya / 93,35 Tüm dünyadan ayrılan yaşam felsefeleri, kültürü, doğaya saygılı ama bir o kadar da teknolojinin son derece geliştiği bir ülke olmasıyla her köşesi insanı şaşırtıyor. Bin yılı aşkın başkentlik yapmış Kyoto, renkli dünyasıyla büyüleyen Tokyo, bahçeler, tapınaklar, samuraylar ve geyşalarla görülecek çok yer var.