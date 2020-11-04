Dünyanın en güzel ülkelerini seçtiler... Türkiye'nin aldığı puan ve listedeki yeri şaşırttı
Condé Nast Traveler okuyucuları, dünya çapında en sevdikleri ülkeleri sıraladılar. Sıralamada Türkiye'de yer aldı. Aldığı puan ve listedeki yeri şaşırttı...
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1- İtalya / 94.05
Roma İmparatorluğu’nun kalbi olan kadim şehir Roma, Rönesans’ın doğduğu sanat kenti Floransa, modanın başkenti Milano, âşıklar kenti Venedik ile İtalya mutlaka görülmesi gereken bir ülke.
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İtalya’nın kıyı boyunca dizilen etkileyici sahil kasabalarıyla Amalfi, Como Gölü, Bologna, Pisa, Genova, filmlerden tanıdığınız Sicilya ve çok daha fazlasıyla gerçekten rüya gibi… Pizza, makarna ve balık çeşitleriyle zengin bir Akdeniz mutfağı da olduğunu unutmamak gerek.
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2- Sri Lanka / 93,96
Günlük 40-50 dolarla gezilebilecek harika bir ülke Sri Lanka. Yerel kafelerde yemek, toplu taşıma araçlarını kullanmak, ucuz hostellerde ya da deniz kıyısındaki cabanalarda kalarak bunu sağlayabilirsiniz. Milli parkları, kültür merkezleri ve arkeolojik alanlarıyla bu tropik ada gezginlerin favorisi…
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3- Portekiz / 93,39
Avrupa kıtasının en ucunda bulunan Portekiz'de Akdeniz ikliminden nasibini alan ülkelerden biri.
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Popüler şehirlerinin dışında Atlas Okyanusu kıyısında pek çok sahile sahip olan Portekiz'de Lagos ve Cascias bölgelerinin muhteşem koyları gerçekten görülmeye değer.
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4- Japonya / 93,35
Tüm dünyadan ayrılan yaşam felsefeleri, kültürü, doğaya saygılı ama bir o kadar da teknolojinin son derece geliştiği bir ülke olmasıyla her köşesi insanı şaşırtıyor. Bin yılı aşkın başkentlik yapmış Kyoto, renkli dünyasıyla büyüleyen Tokyo, bahçeler, tapınaklar, samuraylar ve geyşalarla görülecek çok yer var.
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Hem geleneksel hem de modern bir yaşam tarzına sahip. Gastronomik anlamda müthiş bir zenginlik sunan Japonya tarihi ve kültürüyle de çok şaşırtıcı bir ülke
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5- Yunanistan / 93,32
Avrupa'da yaz aylarında en fazla turist akınına uğrayan ülkelerin başında gelen Yunanistan, eşsiz güzellikte adaları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
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Santorini, Rodos, Mikonos gibi büyük adaların yanında Kos ve Sakız Adası gibi şirin adaları ziyaretçilerin gözdesi
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6- Endonezya / 92.98
Endonezya öğrencilerin keşfetmesi gereken binlerce adanın arasından en iyisi diyebiliriz. Gezmek için başlangıç noktasını belirlemediyseniz Summatra Adası’na gidip bir kulübenin penceresinden oluşan sis bulutunu izleyebilir, vahşi maymunların çıkardığı sesleri ve şelalelerin rahatlatıcı sesini dinleyebilirsiniz. Özellikle sırt çantalı gezginlerin en popüler rotasıdır Endonezya…
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7- Tayland / 92.62
Tropikal iklimi, kumsalları, dev Budist tapınakları, Thai masajı, Thai boksu ve egzotik bir deneyim sunan Thai mutfağıyla Uzakdoğu’nun en dikkat çekici tatil destinasyonu burası. Başkent Bangkok, turizm cennetleri Phuket, Pataya, Chiang Mai ve Phi Phi Adaları’na mutlaka gidilmeli.
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8- Güney Afrika / 92,20
Doğa harikası plajları, farklı kültürleri bir arada gözlemleyebileceğiniz şehirleri, penguenleri, Cape Town’un manzaraları ve özellikle Masa Dağı’nda gün batımı ülkeye gelen herkesi etkilemeye yetiyor.
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Özellikle vahşi hayatı görmek için her yıl milyonlarca turist safari için burayı tercih ediyor. Masa Dağı, Aslan Başı Tepesi, Şeytan Zirvesi Tepesi gibi tırmanılası dağlarıyla mutlaka görülmeli…
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9- Vietnam / 92.12
Asya'nın güneydoğusunda yer alan ülke, Çin Hindi yarımadasında bulunuyor, Kuzeyinde Çin yer alıyor. Kuzeybatısında Laos, güneybatı tarafında Kamboçya, güneydoğu kısmında ise Malezya bulunuyor. Bulunduğu kıtanın en kalabalık ülkelerinden birisi. Özellikle kültürüyle gezginleri kendine çekiyor. Listede de dokuzuncu sırada yer aldı.
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10- Meksika / 91,93
Listenin 10'un sırasında Meksika yer alıyor. Büyük Okyanus'a kıyısı bulunan Meksika, Amerika kıtasında yer almakta. Resmi adı Meksika Birleşik Devletleridir. Uzun yıllar boyunca İspanya'nın kolonisi olan ülke, 16 Eylül 1810 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Özellikle son beş yıldır ciddi şekilde turist ağırlamaya başladı. Keşfedilecek çok şey var.
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11- İrlanda / 91,50
Ülke son 10 yılda hızlı bir değişim geçirdi. Dengeli gelişmeyle birlikte daha zarif bir etkileşim süreci başladı. Restoranlarda yaratıcılık açısından Rönesans devri; pahalı minimalist yemekler yerini yerel malzemelerin kullanıldığı yeni lezzetlere bıraktı. Bununla birlikte asırlık birahaneler, Trinity College gibi tarihi doku yerli yerinde... Instagram fenomenlerini popüler adresi konumunda...
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12- Butan / 91.11
Rastgele değil; en entelektüel insanlarımıza da sorsak Butan Krallığı’nın haritadaki yerini pek azı gösterebilir. Topu topu 700 bin nüfuslu şirin bir ülke.
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13- Jamaika / 91.04
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14- Peru / 90,88
Dünyaca ünlü yağmur ormanları, harabeleri ve plajlarıyla seyahat edilmesi gereken ucuz ülkelerden biri. Nüfusun birçoğu İngilizce bilmemesine rağmen yarı İngilizce yarı İspanyolca ile anlaşılabiliyor.
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Başkent Lima’dan başlayıp İnkaların yerleşim yeri olan Machu Picchu’yu ve bir sörf kasabası olan Mancor kasabası mutlaka görülmeli…
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15- Malezya / 90,86
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16- Kolombiya / 90,84
Kolombiya denince genellikle insanların aklına uyuşturucu kaçakçılarının merkezi, güvenli olmayan gece hayatı ve bunun gibi birçok olumsuz durum geliyor. Ülkeye adım attığınızda yanıldığınızı anlayacaksınız. Çok eskilerde kalmış olan güvensiz seyahat rotası sıfatı, artık Kolombiya için geçerli değil emin olabilirsiniz. Özellikle ülkenin en tarih kokan şehri Cartagena'da...
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17- İsrail / 90,71
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18- Türkiye / 90,57
Muhteşem manzaraları ve Asya ile Avrupa kıtalarını bağlayan bir köprü olarak benzersiz tarihiyle giderek daha popüler olan yerlerin başında geliyor. Hem Osmanlı hem de Bizans İmparatorluklarına merkez olan İstanbul’u şehri yabancı turistlerin favori adresi… Ayasofya ve Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıç’ı gibi tarihi yerler Türkiye’nin listeye girmesinde oldukça etkili…
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19- Yeni Zelanda / 90.53
Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Yeni Zelanda, dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip. Nüfusu 4,5 milyona yaklaşan ülkede, kişi başına düşen gelir 27 bin dolar civarında. Yoksulluğun çok az, suç oranının neredeyse sıfır olduğu ülkede tam bir sükûnet ortamı hâkim. Yeni Zelanda’nın kendi adına güzel, dünya adına kötü olan özelliği, yasaları dolayısıyla bu ülkeye göç etmenin neredeyse imkânsız olması.
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20- Hindistan / 90,29
Binlerce yıllık birikimiyle oluşan farklı ama etkileyici kültürün içinde kaybolmak gerçekten çok keyifli…. Hinduizm ritüellerinin yapıldığı Ganj Nehri, başkent Delhi’de sokak manzaraları, Bombay’da sefaletin ve zenginliğin zıtlıkları, yüzlerce çeşit baharat ve hayatınızda görmediğiniz renkleriyle unutulmaz karelere tanık olmak mümkün. Başkent Yeni Delhi, Tac Mahal’in yurdu Agra ve Babür mimarisiyle Jaipur mutlaka gidilmesi gereken şehirler.