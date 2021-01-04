Dünyanın en güzel sahil kasabaları

Günümüzde büyük şehirlerin karmaşasından bunalan birçok insan daha sessiz ve sakin vakit geçirebilecekleri tatil lokasyonlarını tercih ediyor. Dünyanın değişik bölgelerinde bu tarz tatilleri tercih eden kişilerin ziyaret edebileceği hem sakinlikleri hem de doğal güzellikleri ile adeta masalları anımsatan çok sayıda kasaba ya da köy var. İşte o kasaba ve köylerden en güzelleri...
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Amerika'daki balıkçı köylerinden Avrupa'daki uçurumun tepesindeki kasabalara kadar, işte dünyanın en güzel sahil kasaba ve köyleri...
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Agios Nikolaos / Yunanistan
Mirabello Körfezi’nde bulunan ve Girit’in saklı güzelliklerinden biri sayılan Agios Nikolaos’a hoş geldiniz. Agios Nikolaos’ın mavi sularına doğru dalın, restoranlarında ve barlarında güzel akşamlar geçirin, alışverişe çıkın, plajın tadını çıkarın, çevrede yürüyüş yapın ya da teknelerle gezintiye çıkın. İsmi Yunanca Aziz Nikolas anlamına gelen Agios Nikolaos, turkuaz Almiros ve Ammoudi Plajı, Pelagos balık restoranı, Agios Nikolaos Gölü, küçük kumlu Elounda Plajı ile gönüllerde taht kurmaya hazır.
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Heraklion yani Kandiye Uluslararası Havalimanı’ndan 1 saatlik bir yolculuk ile Agios Nikolaos’a ulaşılabiliyor. Konaklama için ise doğanın içinde Minos Beach Art Hotel, güzel bir alternatif olabilir. Agios Nikolaos, fotoğrafçılar ve ressamlar için de tablo gibi manzaraları ile müthiş derecede alımlı bir istikamet.
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Positano / İtalya
İtalya’da Napoli kentinin güneyinde bulunan Amalfi kıyılarının en ünlü kasabası olan Positano, gizli kalmış bir cenneti andırıyor. Sirenuse adalarının karşı tarafında bulunan ve dik yamaçlar üzerinde kurulmuş olan bu muhteşem güzellikteki kasabada, rengarenk evler ve daracık sokaklarda İtalyan esintisini her adımda hissetmek mümkün.
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Positano, özellikle yaz aylarında masmavi denizi ve göz alıcı kumsalları sebebiyle binlerce turist tarafından tercih edilen bir destinasyon. Kasabanın dik kayalıklarında bulunan beyaz evleri ve sonsuz görünümlü turkuvaz renkli denizi Positano'yu diğer yerlerden farklı kılıyor. Positano, İtalyan kültürünü keşfetmek isteyenlerin yanında lüks bir tatil keyfi yaşamak isteyen zengin turistlerin de favori tatil rotaları arasında bulunuyor.
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Clovelly / İngiltere
İngiltere'nin Devon şehrinin Torridge bölgesinde şirin bir liman köyü. Dik, trafiğe kapalı Arnavut kaldırımlı ana caddesi ve kanal manzarasıyla çok sayıda turisti kendisine çekiyor.
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Odeceixe / Portekiz
Costa Vicentine doğal parkı ile bilinen Odeceixe, sörfe uygun deniziyle de ünlü. Costa Vicentina plajı ise Algarve Batı Kıyısı’nın bozulmamış cenneti olarak anılıyor. Şarap üretim sürecini merak edenler için yazın halka açılan Şaraphane Müzesi de bulunuyor.
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Çevrenin doğal güzelliği, okyanus ve nehir plajı, Portekiz’in yedi harikasından birisi olarak seçilmesine sebep olmuş. Yüksek kayalıklarla çevrili güzel dalgalar, Odeceixe’i ziyaret etmek için gereken sebeplerden sadece birisi. Üç tane çıplaklar plajı bulunan Odeceixe’deki Praia de Adegas plajı, turkuaz rengi ve kayalıklı yapısıyla göz alıcı.
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Polignano a mare / İtalya
Güney İtalya’da bulunan Apulia Bölgesi’ndeki Polignano a Mare, tüm dünyada kayalıkların üzerine tünemiş evleri ile biliniyor. Bari’den 50 kilometrelik mesafede yer alan Polignano a Mare’de, 120’den fazla otel bulunmakta. Mutlaka sosyal medyada karşılaşmışsınızdır; bu cennet köşe, meşhur kayalıktan atlama sporunun yapıldığı en önemli yerlerden birisi. Bu heyecan dolu aktivite, bu sene 2 Ağustos 2019 tarihinde cesur atletler tarafından gerçekleştirilecek.
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Eski şehrin, dalgaların oluşturduğu mağaraların, berrak masmavi suların, şair ve ressam gibi pek çok sanatçıya ilham olduğu söylenir. Güzel bir İtalyan mağarasının içerisinde bulunan Grotta Palazzese Hotel Restoran’da muhteşem manzaralar ve mum ışığı eşliğinde yemekler yiyebilirsiniz.
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Soller / İspanya
Soller için Mayorka Adası’nın en güzel köyü denilebilir. Bu eşsiz köy, dağlarla çevrili, sessiz ve rahatlatıcı bir tatil için mükemmel bir yer. Konum olarak Palma Mayorka Havalimanı’na 40 dakikalık uzaklıkta yer alan Soller, doğası, gastronomisi ve doğa yürüyüşleri ile çekici ve kırsal bir kasaba. Son yıllarda stil sahibi butik otellerin açıldığı Soller, yeni trend bir destinasyon olmuş durumda.
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Soller, pek çok barı, birbirinden lezzetli hamur işleri, yerel dondurması ve taptaze sıkılmış portakal suları ile damardaki kanı harekete geçirebilecek türden bir yer. Merkezden 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde, yeşilliklerin arasında bulunan yeryüzündeki cennet Can Roses Hotel, konaklama için tavsiye edilebilir.
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Peniscola / İspanya
Avrupa’nın gizli kalmış pırlantalarından olan Peniscola, İspanya’daki en güzel köylerden birisi olarak biliniyor. Barselona’dan sadece 3 saatlik bir sürüş mesafesinde bulunan bu alımlı köyde, Pope Luna Kalesi’ni ziyaret edebilir, yılın neredeyse 300 günü ışıldayan güneşin altında doğal güzelliklerin tadına varıp Akdeniz’in müthiş ikliminin keyfini çıkarabilirsiniz. Konaklama için Peniscola’nın kale ve deniz manzarasına sahip ‘Hotel RH Portocristo’ tercih sebebi olabilir.
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‘Denizdeki Şehir’ adıyla bilinen şehrin ortaçağdan kalma duvarları, deniz ile çevrili. Peniscola, 1972 senesinde Tarihi Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş ve 2015 senesinde meşhur Game of Thrones dizisinin çekimlerine sahne olmuştur.
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1900’lerden beri pek çok filme sahne olan kent, 2008 yılında kendi film festivalini düzenlemeye başlamış. İspanya’nın gizemli hafta sonları, muhteşem plajları ve yemekleri ile balıkçı kasabası Peniscola’da can buluyor.
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Nonza / Fransa
Bastia Havaalanı’ndan yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla ulaşılan ve Korsika’nın kuzeyinde konumlanan Nonza, Fransa’nın en güzel köylerinden birisi olarak kabul ediliyor. Önceden zeytinyağı, şarap ve keçi peyniri ile ünlü olan Nonza, şimdilerde yazın turizmin keyfini çıkarıp yüksek kaliteli zeytinyağı üretimini sürdürüyor.
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Konaklama için daha fazla alternatif bulunan Bastia’da kalıp Nonza’ya günübirlik geçilebiliyor. Nonza Köyü, kayalık uçurumun üzerine sımsıkı yapışmış gibi duran evleri, daracık sokakları, yerçekimine adeta meydan okurcasına denize ve sahile hükmediyor görüntüsü ile tablo gibi bir güzelliğe sahip
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Manarola / İtalya
Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz... İşte internette Cinque Terre araması yaptığınızda karşınıza çıkan görüntü bu ve bu manzara, Manarola kasabasının tepeden görünüşü.
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En güzel İtalyan kasabaları listelerinden eksik olmayan Manarola, İtalyanların sevgilisi Aperol Spritz yudumlayıp manzarayı izleyebileceğiniz ve fotoğraf çekebileceğiniz en ideal lokasyon.
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Ittoqqortoormiit / Grönland
Yaklaşık iki milyon 200 bin metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olmasına rağmen Grönland'da sadece 57 bin insan yaşıyor. Adanın en ıssız ve bilinmeyen kasabası ise, İzlanda'nın kuzeyinde kalan, adanın doğu ucundaki balıkçılık ve avcılıkla geçinilen Ittoqqortoormiit. Kasaba, Grönland'ın İngiltere büyüklüğündeki bir ilinde yer alıyor.
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500 kişinin yaşadığı kasabada, kişi başına 388 kilometre kare alan düşüyor.