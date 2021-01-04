Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Pixabay, Alamy Haber Giriş: 04 Ocak 2021 - 14:00 | 04 Ocak 2021 - 14:00

Dünyanın en güzel sahil kasabaları

Günümüzde büyük şehirlerin karmaşasından bunalan birçok insan daha sessiz ve sakin vakit geçirebilecekleri tatil lokasyonlarını tercih ediyor. Dünyanın değişik bölgelerinde bu tarz tatilleri tercih eden kişilerin ziyaret edebileceği hem sakinlikleri hem de doğal güzellikleri ile adeta masalları anımsatan çok sayıda kasaba ya da köy var. İşte o kasaba ve köylerden en güzelleri...