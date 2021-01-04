Dünyanın en güzel botanik bahçeleri... Bulundukları bölgelerin adeta nefesi gibiler
Eşi benzeri bulunmayan bitkiler, bir tatlı huzur vahası ve olağanüstü daha birçok güzellikleriyle bu büyüleyici botanik bahçeler, bulundukları bölgelerin adeta nefesi gibi…
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İşte dünya çapındaki görülmeye değer botanik bahçeler...
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Jardim Botanico, Rio de Janerio, Brezilya
Rio’da Corcovado Dağı'nın eteklerindeki 140 hektarlık Jardim Botânico, 6.500'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 6. Portekiz Kralı John tarafından 1808 yılında kurulan parkın, Avrupa'ya ithal edilmeden önce Batı Hint Adaları'ndan Hindistan cevizi, biber ve tarçın gibi baharatları iklimlendirmesi amaçlanmıştı.
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1822'de halka açıldı ve Brezilya'daki en önemli botanik araştırma sitelerinden biri olmaya devam ediyor. Bahçeler, burada görülmesi vahşi doğadan daha kolay olan nadir beyaz boyunlu şahinleri gözlemlemeye gelen kuş gözlemcileri arasında da popüler…
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Brooklyn Botanik Bahçesi, New York City, ABD
Prospect Park semtinde bulunan bu 52 dönümlük bahçe 1910'da kuruldu ve her yıl 900.000'den fazla ziyaretçiye sahip. 42 farklı tür ve ekili çeşit de dahil olmak üzere 200'den fazla kiraz ağacına sahip ve bu da onu kiraz çiçekleri deneyimlemek için Japonya dışında en iyi yerlerden biri yapıyor.
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Ayrıca, dünyanın botanik bahçesi içinde sürekli olarak çalışan en eski çocuk bahçesi olan bir sanat galerisi ve bir de ‘Çocuk Bahçesi’ var.
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Royal Botanik Bahçeleri, Sidney, Avustralya
Sidney'in yükselen merkezi ticaret bölgesinin kenarında yer alan Royal Botanik Bahçeleri, şehrin batı kapısında oturan çarpıcı Opera Binası ile Sidney Limanı'nda önemli bir noktada yer alır. 1816'da açılan bahçe, Avustralya'daki en eski bilim kurumudur.
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Parkta ayrıca, zaman zaman 20.000'den fazla güçlü olduğu tahmin edilen ve 2013'te yüksek sesle müzik çalarak tartışmalı bir şekilde ilerleyen büyük bir meyve yarasası sürüsüne ev sahipliği yapıyordu. İlginç bir şekilde daha sonra yarasalar şehrin kuzeyindeki doğal çalılıklara taşındı.
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Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi, Cape Town, Güney Afrika
Cape Town'daki Masa Dağı'nın doğu yamaçlarında yer alan Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi, dünyanın en güzel bahçelerinden biridir. UNESCO dünya mirası listesinde ilk sırada yer alan ve dünyada yalnızca yerli bitkileri yetiştiren birkaç ülkeden biriydi.
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Parkın kuruluşunun yüzüncü yılı 1913, parkın kuruluşunun Arboretum ağaçlarının arasından ve üzerinden dolanarak ilerleyen kıvrımlı çelik ve ahşap bir köprü olan Centenary Tree Canopy Walkway'in inşasıyla kutlandı. Yılan iskeletinden esinlenilen köprü, 'The Boomslang' (ağaç yılanı) olarak adlandırılıyor.
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Royal Botanik Bahçeleri, Kew, İngiltere
Kew'deki Thames'in yanında bulunan Kraliyet Botanik Bahçeleri, dünyanın en büyük bitki koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. 1840 yılında kurulan, 30.000'den fazla farklı bitki türüne, dünyanın en büyük herbaryumlarından birine ve Joseph Banks gibi ünlü botanikçilerin paha biçilmez metinleri de dahil olmak üzere 750.000 ciltlik bir kütüphaneye sahip...
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Montreal Botanik Bahçesi, Kanada
Jardin botanique de Montréal 1931'de kuruldu ve şehrin kalbinde popüler bir vaha olmaya devam ediyor. İçinde bonzai ve penjing koleksiyonunun bulunduğu bir Çin Bahçesi, Japon bitkileriyle dolu bir Japon Bahçesi ve yalnızca Kanada bitkileriyle dolu bir ‘Milletler Bahçesi’ bulunuyor.
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Park aynı zamanda ilginç sanat enstalasyonları ile de ünlü... 2018, hepsi insan ölçeğine göre inşa edilmiş hayvan barınaklarıyla kaplı bir patika görüyor. Ziyaretçiler, Quebec'li memeliler, kuşlar ve böcekler tarafından tercih edilen konaklama türlerini deneyimlemeleri ve içeri girmeleri önerilir.
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Denver Botanik Bahçeleri, Colorado, ABD
Denver Botanik Bahçeleri, Kuzey Amerika'nın soğuk ılıman iklimlerden gelen en büyük bitki koleksiyonunun yanında, aynı zamanda yaz aylarında konserlerin yapıldığı batık bir amfitiyatroya sahip. Bu yüzden, dağ kır çiçeği bahçesini kontrol ettikten sonra Melissa Etheridge ile dışarı çıkabilir veya Chaka Khan ile eğlenceye başlayabilirsiniz.
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23 dönümlük bahçeler eski Prospect Hill mezarlığının tepesinde yer alıyor. Cesetlerin çoğu 1893'te kaldırılırken, bazıları Vahşi Batı günlerinden kalma haydutlar, 2010'da parkın sulama sistemlerinin yenilenmesi sırasında, dört mezarla birlikte ortaya çıkarılanlar arasında.
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Nongnooch Tropikal Botanik Bahçesi, Tayland
Pattaya'nın arkasındaki 500 dönümlük inişli çıkışlı tepeler ve vadilerde yer alan Nongnooch botanik bahçesi, meyve bahçesini süs çiçekleri ve bitkilerden oluşan tropikal bir bahçeye dönüştürmek için dünyaca ünlü bahçelerin güzelliğinden ilham alan bir Bayan Nongnooch'un beyni. 1980'de halka açılan, kısa sürede bölgenin en popüler turistik yerlerinden biri haline geldi.
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Singapur Botanik Bahçesi, Singapur
Singapur Botanik Bahçesi 158 yılı aşkın süredir hareketli Orchard Road'un kenarında yer almaktadır ve UNESCO dünya mirası listesinde yer alan tek tropikal bahçedir. Orkide sevenler için de bir Mekke niteliğindedir ve bahçede bulunan bu narin çiçeğin 20.000'den fazla örneği bulunuyor.
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Bu 183 dönümlük botanik bahçede ayrıca bir çocuk bahçesi, bir evrim bahçesi, zencefil bahçesi, yağmur ormanı var. Aynı zamanda burası Singapur'un en popüler turistik yerlerinden biri.