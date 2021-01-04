Dünyanın en güzel botanik bahçeleri... Bulundukları bölgelerin adeta nefesi gibiler

Brooklyn Botanik Bahçesi, New York City, ABD Prospect Park semtinde bulunan bu 52 dönümlük bahçe 1910'da kuruldu ve her yıl 900.000'den fazla ziyaretçiye sahip. 42 farklı tür ve ekili çeşit de dahil olmak üzere 200'den fazla kiraz ağacına sahip ve bu da onu kiraz çiçekleri deneyimlemek için Japonya dışında en iyi yerlerden biri yapıyor.