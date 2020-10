Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Gezginlerden şaşırtan liste, Türkiye'den de bir yer var...

4- VENEDİK / İTALYA

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 400 köprüyü birbirine bağlayan 100’ün üzerinde adanın üzerine kurulu olan Venedik şehri İtalya’nın hâlâ göz bebeği! Çok küçük bir kent Venedik ve her geçen gün su seviyesi biraz daha yükseliyor. Bazı söylentilere göre ise iklim değişikliği nedeniyle Venedik 2100 yılına kadar sular altında kalabilir. Durum böyle olunca bu eşsiz güzellikteki kent turistin daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Venedik araç trafiğine kapalı... Bu nedenle sokaklarda ve caddelerde trafik veya araç kirliliği problemi yok fakat sokaklar ve caddeler o kadar kalabalık ki yürümekte bazen zorluk çekebiliyorsunuz. Her şeye rağmen Venedik’e gitmediyseniz çantanızı hazırlayıp bu romantik şehri bir an önce görmelisiniz!