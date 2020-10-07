Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Gezginlerden şaşırtan liste, Türkiye'den de bir yer var...
Uçak bileti arama motoru Flight Network, binden fazla gezi yazarı, acenta ve gezi bloğuna danışarak oluşturduğu dünyanın en güzel şehirleri listesini açıkladı. Listede, Türkiye’den de 1 şehir yer alıyor. İşte gezginlere göre dünyanın en güzel 50 şehri...
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Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi. Sıralamadaki yeri sizi çok şaşırtacak... İşte dünyanın en güzel 50 şehri.
29- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 28- HAVANA / KÜBA 27- MADRİD / İSPANYA 26- BRUGGE / BELÇİKA
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25- CHİCAGO / ABD Chicago’nun kuzeybatı semtleri yaratıcı kültür mozaiğiyle öne çıkıyor. Ukrayna, Polonya, Porto Riko’lu ailelerin kültürü, yaşadıkları bölgenin müzelerinden kiliselerine, kafelerde sunulan yemeklerine kadar her yere yansımış. Birbiri ardına açılan restoranlar, barlar bu çeşitliliği zenginleştiriyor. Gezginlerin de en çok tercih ettiği yerlerden...
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24- HONG KONG Alışverişin kalbinin attığı Hong Kong, Temple Street Night Market’i (gece pazarı) ve terzileri ile ün yapmış. Görkemli bir yapıya sahip şehir, dünyanın en refah içindeki bölgesi olarak biliniyor.
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23- QUEBEC / KANADA Surları, parke taşı kaplı huzurlu sokakları, zarif taş evleriyle Quebec’in tarihi bölgesi uzun süredir başlı başına cazibe merkezi. Avrupa’yı anımsatan çekiciliğinin yanı sıra Kanada kentlerinin sürprizlerini de barındırıyor.
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22- SAN DİEGO / ABD Kaliforniya Eyaleti’nin Meksika sınırındaki San Diego dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Kumsalları, yumuşak iklimi, tarihi ve sportif etkinlikleriyle ABD’de hep bir cazibe merkezi.
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21- TORONTO / KANADA Kuzey Amerika'da bulunan ve Kanada'nın en kalabalık ve en büyük şehri olan Toronto aynı zamanda dünyanın yaşanabilecek en iyi şehirleri arasında. Temiz sokakları, çok kültürlü yapısı ve suç oranının düşük olmasıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Toronto, oldukça modern ve yüksek yaşam standartlarına sahip olan bir şehir.
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20- BUENOS AİRES / ARJANTİN Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in tarihi San Telmo Mahallesindeki San Telmo Fuarı, kültürel etkinlikleri, el sanatları ve hediyelik eşyalarıyla Arjantinlilerin yanı sıra turistlerin de ilgi odağı.
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19- VİYANA / AVUSTURYA Stefan Zweig ufuk açıcı eseri Dünün Dünyası’nda, doğup büyüdüğü kenti, “Avrupa’nın hiçbir kentinde kültürel yaşama bağlılık Viyana’daki gibi tutkulu olmamıştır” diye anlatır. Zweig’ı haklı çıkarırcasına tıpkı 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi Viyana, günümüzde de sanatın her dalının izlenebildiği bir merkez olmayı sürdürüyor.
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18- TOKYO / JAPONYA Japonya’nın başkenti Tokyo, ülkenin en kalabalık şehri olmasının yanı sıra 36 milyonluk nüfusuyla dünyanın da en büyük şehri ve bir megapol. Başta Sumida Nehri’yle bağlantılı olarak, ‘Edo’ yani ‘Haliç Ağzı’ olarak adlandırılan şehir, daha sonra bir isim değişikliğiyle ‘Uzakdoğu’nun başkenti’ anlamına gelen ‘Tokyo’ ismini almış. Efsanevi Fuij Dağı’nın eşsiz manzarasının şehrin birçok yerinden görülebildiği Tokyo, bugün sayısız mabet, park ve hareketli caddeleri içinde barındırıyor ve tüm şehre yayılmış gökdelenleriyle birlikte yükseliyor.
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17- İSTANBUL / TÜRKİYE İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin merkez noktası olmasının yanı sıra, Türkiye'nin de ekonomi merkezi. Doğası, kültürel mirası ve tarihsel zenginliği bakımından İstanbul yalnızca Türkiye’nin değil dünyanında en önemli şehirlerinden birisi konumunda. Özellikle gezginlerin en çok uğradığı noktalar Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Galata kulesi...
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16- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN Avrupa’nın en büyük kentlerinden Budapeşte, sanat, tasarım, mutfak açısından önemli merkez. Tekstil ve moda sektörü gelişmiş. Eski Doğu Bloku başkentleri arasında en çok Michelin yıldızlı restorana sahip. Keltlerden başlayan zengin tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda zirveye çıkıyor. Çağdaş keyiflerin peşine düşecekler için de pek çok cazip seçenek var.
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15- RİO DE JANEİRO / BREZİLYA Karnavalların, güneşli sahillerin şehri burası... Özellikle karnaval zamanı oldukça fazla turist ağırlıyor.
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14- PRAG / ÇEKYA Prag Avrupa’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri.. Nedeni müthiş mimari, tarihsel zenginlik, harika restoranlar, barlar. Zamanın gerisinde kaldığı düşünülürdü ama şimdi düzinelerce yeni mağazayla tasarım ve modada da sesini duyuruyor. Yeniler arasındaki en iyi butikler, restoranlar, pub’lar şans eseri kalabalık turistik bölgenin tam sınırında ya da dışında. Prag’ın çok iyi çalışan toplu ulaşım sistemi sayesinde bir zamanlar hiç önemsenmeyen Smichov semtindeki yenilikleri, Mala Strana’daki az bilinen mekânları, konutların yoğunlaştığı Vinohrady’nin cazibesini, tarihi merkezin doğusundaki Zizkov’u rahatça gezebilirsiniz. Dahası merkezdeki görülmeye değer yeni oluşumlar da kalabalıkların pek uğramadığı bölgelerde.
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13- AMSTERDAM / HOLLANDA Yaratıcılığın öne çıktığı Avrupa başkentleri söz konusu olduğunda her zaman Berlin, Kopenhag gibi komşularından sonra söz Amsterdam’a gelir. Meşhur kanallar her zamanki kadar güzel.
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12- LİZBON / PORTEKİZ Artık eskisi kadar ekonomik değil Lizbon. Evet, deniz ürünleri, şaraplar göreceli ucuz. Kanarya sarısı tarihi tramvaylar dik yokuşlara tırmanıyor eskisi gibi. Artık Portekiz’in başkenti restoranları, kültür kurumları, rıhtımdaki dünya çapındaki müzeleriyle tanınıyor. Eski Avrupa atmosferi varlığını korumakla birlikte Amerika’dan esinli pek çok projeyle şehrin popülerliği artıyor, yine eski parlak günlerine dönüyor.
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11- SİNGAPUR Asya'nın standardı yüksek, modern ve düzenli şehri Singapur. Büyüleyici dokusu ile sizi ilk anda etkileyen bir yer burası. Sokaklarında dolaşırken gökdelenler arasında kaybolduğunuz şehir Singapur’da, başka bir dünyaya adım atacaksınız
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10- ROMA / İTALYA Gürültücü, hülyalı, gizemli, biraz şımartılmış, kimi zaman rahatsız edici ve büyüleyici... Geçmişte Roma’nın tarihi bölgelerinde yoğunlaşan turist kalabalıkları artık merkezin dış çeperlerinde yeniden yapılanan hayat alanlarına kayıyor. Turistik rotaların dışında bir tatil hayal ediyorsanız ‘centro storico’nun dışında dolaşın. Testaccio pazarındaki tezgâhlarda pizza tadın, pazar günü kurulan Porta Portese bit pazarında turlayın, San Lorenzo ve Tiburtina semtlerinin gece kulüplerinde eğlenin, Neve di Latte ve La Mucca Bianca gibi semt dondurmacılarında ağzınızı tatlandırın. İyi bir planlamayla şehrin önemli bölümünü 2,5 günde keşfedebilirsiniz.
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9- SİDNEY / AVUSTRALYA Opera binası, kartpostal gibi kumsallar, güzelim doğal liman… Sidney deyince ilk akla gelen bunlar. Oysa Sidney'in dünyanın önde gelen metropolleri arasına girmesini sağlayan özellikler sayılamayacak kadar fazla. Misafirperver ve yeryüzünün en huzurlu şehirlileri Sidneylilerle sohbet fırsatlarını kaçırmayın
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8- SAN FRANCİSCO / ABD Bu şehir konum olarak Amerika kıtasının en batısında, Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yer alıyor. Derin körfez etrafına kurulan şehrin sahilinden okyanus soğuk su akıntılarının geçmesi şehrin bir hayli soğuk olmasına neden oluyor. San Francisco'ya hangi mevsim gittiğiniz fark etmeksizin sıkı giyinmeyi ihmal etmeyin.
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7- CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA Cape Town tüm duyguları kışkırtan bir şehir. Sıcak yaz mevsiminden sonra bugünlerde okyanustan esen ferahlatıcı sonbahar rüzgarları, doğa harikası Masa Dağı, parlak ışıklar saçan gökdelenler, limandaki lüks oteller, her çeşit deniz ürününü ucuz ve kaliteli sunan restoranlar, sanat galerileri... Kentin yakın çevresinde kaya tırmanışından, kafesle büyük beyaz köpekbalığı dalışına, yaban hayatı gözlemi safarisine kadar her türlü macera etkinliğine fırsat veren birbirinden güzel kasabalar sıralanmış.
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6- BARCELONA / İSPANYA İspanya’nın Katalan başkenti Barcelona, önemli bir liman ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra tarihi yerleri ve klasik turist aktiviteleri açısından son derece zengin. Ancak şu sıralar kentin sahillerindeki zenginlikleri keşfetmenin tam sırası. Eski limanın çevresine konuşlanmış, görmeye değer çok sayıda mekân ve benzersiz lezzetler sizi bekliyor.
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5- VANCOUVER / KANADA Dünyanın yaşanabilir şehirler sıralamasında her yıl listenin ön sıralarında Vancouver yer alıyor. Sokaklarında Çinlilerin ağırlıkta olduğu şehirde her memleketten insana rastlamak mümkün. İç içe geçen kültürü, lezzetleri ve doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor.
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4- VENEDİK / İTALYA UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 400 köprüyü birbirine bağlayan 100’ün üzerinde adanın üzerine kurulu olan Venedik şehri İtalya’nın hâlâ göz bebeği! Çok küçük bir kent Venedik ve her geçen gün su seviyesi biraz daha yükseliyor. Bazı söylentilere göre ise iklim değişikliği nedeniyle Venedik 2100 yılına kadar sular altında kalabilir. Durum böyle olunca bu eşsiz güzellikteki kent turistin daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Venedik araç trafiğine kapalı... Bu nedenle sokaklarda ve caddelerde trafik veya araç kirliliği problemi yok fakat sokaklar ve caddeler o kadar kalabalık ki yürümekte bazen zorluk çekebiliyorsunuz. Her şeye rağmen Venedik’e gitmediyseniz çantanızı hazırlayıp bu romantik şehri bir an önce görmelisiniz!
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3- LONDRA / İNGİLTERE Avrupa'nın en güzel şehirlerinin başında gelen Londra, pek çok kişinin seyahat tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Dünyanın önde gelen yapılarına ve bir çok görkemli aktiviteye ev sahipliği yapan Londra, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir nokta.
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2- NEW YORK / ABD Büyük elmayı gezmeye nereden başlasak? Brooklyn’den Manhattan’a, her bölümü ayrı bir güzellik sunuyor.
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1- PARİS / FRANSA Her mevsimde güzeldir Paris. Fakat kışın, özellikle Noel sonrasındaki dönemde turist trafiği azalınca gerçek kimliği ortaya çıkar. Bu dönemde sokaklarında, sanat galerilerinde, restoranlarında kent en samimi yüzüyle gezginlere gülümser. Her yıl bu tip listelerde mutlaka yer alıyor. Burada da ilk sırada yer aldı.