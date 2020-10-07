Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Gezginlerden şaşırtan liste, Türkiye'den de bir yer var...

18- TOKYO / JAPONYA

Japonya’nın başkenti Tokyo, ülkenin en kalabalık şehri olmasının yanı sıra 36 milyonluk nüfusuyla dünyanın da en büyük şehri ve bir megapol. Başta Sumida Nehri’yle bağlantılı olarak, ‘Edo’ yani ‘Haliç Ağzı’ olarak adlandırılan şehir, daha sonra bir isim değişikliğiyle ‘Uzakdoğu’nun başkenti’ anlamına gelen ‘Tokyo’ ismini almış. Efsanevi Fuij Dağı’nın eşsiz manzarasının şehrin birçok yerinden görülebildiği Tokyo, bugün sayısız mabet, park ve hareketli caddeleri içinde barındırıyor ve tüm şehre yayılmış gökdelenleriyle birlikte yükseliyor.