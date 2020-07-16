Dünyanın en güzel 25 şehrini seçtiler... Listeye Türkiye'den bir yer girdi, ilk beşte yer alanlar tepki çekti
Amerika'nın popüler seyahat dergilerinden biri olan Travel + Leisure her yıl gezginler, yazarlar ve uzman isimlerden oluşturuğu jüri üyeleriyle 'dünyanın enlerini' seçiyor. Bu yıl yapılan kategorilerde en çok dikkati ise dünyanın en güzel 25 şehri çekti. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi. Sıralamadaki yeri ve aldığı puan sizi çok şaşırtacak...
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Seyahat ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, okuyucuları ve gezginlerin seçimleriyle dünyanın en iyi şehirlerini seçti. Listede Paris ve Londra gibi popüler şehirler yer almadı... Hem listeye giren şehirler hem de alınan puanlar çok şaşırttı...
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25- Krakov / Polonya
Listenin son sırasında Krakov yer alıyor. Aldığı puan 86.80
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24- Mérida / Meksika
Mérida Meksika eyaleti Yucatán'ın başkenti ve Yucatán Yarımadası'nın en büyük şehri. Eyaletin kuzeybatısında yer alan şehir Meksika Körfezi kıyılarına yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunuyor. Listenin son sıralarında yer alan şehir 86.84 puan aldı.
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23- Sevilla / İspanya
Rengarenk paskalya bayramı ve Feria festivaliyle tanınan Sevilla bunların ötesinde katedraliyle, Alkazar Sarayı ile tarihin soluk aldığı bir şehir. Endülüs’ün başkenti yürüyerek, bisikletle keşfedilebilecek kadar derli toplu. Hıristiyan, İslam, Yahudi kültürünün izleri iç içe geçmiş ve hala belirginliğini koruyor. Aldığı puan 87.00
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22- New Orleans / ABD
New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyâletinin en büyük şehridir. Meksika Körfezi ile Pontchartrain gölü arasında yer alan dünyanın en hareketli liman şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Listedeki puanı 87.03
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21- Singapur
Singapur ya da resmî adıyla Singapur Cumhuriyeti, Malay Yarımadası'nın güney ucunda, ekvatorun 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesi... Çok şehri olduğu için bütün olarak listede yer alıyor. Aldığı puan 87.05
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20- Porto / Portekiz
Porto, Portekiz’de şarabın ve romantizmin başkenti. Douro Nehri’yle okyanusa açılan kentin sloganı “Şaraplarımızı tatmıştınız, şimdi sıra şehrimizde.” Son birkaç yılda merkezdeki eski binaların yaratıcı sanat mekanlarına dönüşmesiyle şehrin şöhreti yemek sonrası içilen tatlı şarabının şöhretini gölgede bıraktı. Nehrin iki yanındaki sırtlara kurulmuş bağları, modern eğlence mekanları, restoranları, konser salonu ve gondollarıyla sonbahar gezginlerine pek çok güzelliği bir arada sunuyor. Şehrin puanı 87,15
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19- Cuzco / Peru
Cusco, Orta Peru'nun And Dağları platosunda bir şehir olup, aynı isimli eyaletinde başkenti. 3 bin 416 metre yükseklikte bir konumdaki Cusco'nun 250 bin nüfusu bulunuyor. Aldığı puan ise 87,24
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18- Charleston / Güney Carolina
Charleston ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yer alan bir şehridir. 2010 nüfus sayımına göre nüfusu 120 bin 83'dür. Eyaletin başkenti Columbia'nın hemen arkasından Güney Karolina'nın en kalabalık ikinci şehridir. Listede aldığı puan ise 87.29
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17- Lizbon / Portekiz
Artık eskisi kadar ekonomik değil Lizbon. Evet, deniz ürünleri, şaraplar göreceli ucuz. Kanarya sarısı tarihi tramvaylar dik yokuşlara tırmanıyor eskisi gibi. Pasteis de nata, yani klasik Portekiz tatlılarının fiyatı hala 5 TL’nin altında. Fakat artık Portekiz’in başkenti restoranları, kültür kurumları, rıhtımdaki dünya çapındaki müzeleriyle tanınıyor. Eski Avrupa atmosferi varlığını korumakla birlikte Amerika’dan esinli pek çok projeyle şehrin popülerliği artıyor, yine eski parlak günlerine dönüyor. Aldığı puan 87.34
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16- Siem Reap / Kamboçya
10 yıl öncesine kadar Siem Reap, 12’nci yüzyıldan kalma Angkor Wat Tapınakları’nı görmek için gidenlerin konakladığı, yemek yediği sıradan bir yerleşimdi. Şimdi modern otelleri, iddialı restoranları, sanat galerileri, fotoğraf ve film festivalleri, özgün ürünlerin satıldığı mağazalarıyla başlı başına bir çekim merkezi. aldığı puan 87.38
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15- Tokyo / Japonya
Japonya’nın başkenti Tokyo, ülkenin en kalabalık şehri olmasının yanı sıra 36 milyonluk nüfusuyla dünyanın da en büyük şehri ve bir megapol. Başta Sumida Nehri’yle bağlantılı olarak, ‘Edo’ yani ‘Haliç Ağzı’ olarak adlandırılan şehir, daha sonra bir isim değişikliğiyle ‘Uzakdoğu’nun başkenti’ anlamına gelen ‘Tokyo’ ismini almış. Efsanevi Fuij Dağı’nın eşsiz manzarasının şehrin birçok yerinden görülebildiği Tokyo, bugün sayısız mabet, park ve hareketli caddeleri içinde barındırıyor ve tüm şehre yayılmış gökdelenleriyle birlikte yükseliyor. Listedeki puanı 87.67
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14- Jaipur / Hindistan
Dünyanın en popüler seyahat rotalarından biri Hindistan Altın Üçgen. Delhi, Agra ve Jaipur şehirlerinden oluşan bu üçgenin en renkli noktası Pembe Kent olarak anılan Jaipur. Şehrin aldığı puan 87.87
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13- Roma / İtalya
Gürültücü, hülyalı, gizemli, biraz şımartılmış, kimi zaman rahatsız edici ve büyüleyici... Geçmişte Roma’nın tarihi bölgelerinde yoğunlaşan turist kalabalıkları artık merkezin dış çeperlerinde yeniden yapılanan hayat alanlarına kayıyor.
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Turistik rotaların dışında bir tatil hayal ediyorsanız ‘centro storico’nun dışında dolaşın. Testaccio pazarındaki tezgâhlarda pizza tadın, pazar günü kurulan Porta Portese bit pazarında turlayın, San Lorenzo ve Tiburtina semtlerinin gece kulüplerinde eğlenin, Neve di Latte ve La Mucca Bianca gibi semt dondurmacılarında ağzınızı tatlandırın. İyi bir planlamayla şehrin önemli bölümünü 2,5 günde keşfedebilirsiniz. Şehrin aldığı puan 87.90
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12- Bangkok / Tayland
Uzakdoğu'nun hem uygun fiyatlı hem de keyifli rotaları arasında başı çeken Bangkok, Tayland'ın hem başkenti hem de en canlı şehri. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin her mevsim gözdesi olan bu kent, aralık, ocak ve şubat aylarında ise muson yağmurlarından uzak olduğu için en davetkar zamanlarını misafirlerine sunuyor. 12'nci sırada yer alan şehir 87.91 puan aldı.
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11- Meksiko / Meksika
Meksika'nın 32 federal yapılanmasından biri, ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük şehri. Aldığı puan 87,95
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10- İstanbul / Türkiye
Listenin 10'uncu sırasında İstanbul var. Şehrimizin aldığı puan 88,14
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9- Ubud, Endonezya
Güneş yüzünü gösterince kalbi kıpır kıpır atan doğanın, dalgaların sesiyle dans eden yaprakların, otantik yaşamın, sörfün, sonsuzluk havuzlarının, çılgın yöresel dansların, tapınakların, otellerin, her sabah karıncalara bile yemek bırakan güzel insanların adası Bali… Yalnız Bali demek Ubud demek. Günlük yaşamı gözlemleyebileceğiniz, otantik havayı soluyabileceğiniz en doğru adres... Bu güzel şehir listeye dokuzuncu sıradan girdi ve aldığı puan 88,16
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8- Luang Prabang / Laos
Laos, kültürel mirası koruma çabalarının turizmi baltaladığı Güneydoğu Asya ülkeleri arasında bir istisna. Geçmişin kraliyet başkenti Luang Prabang’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren tarihi bölgesi, tapınakları, Fransız sömürge stili villaları, geleneksel ahşap evleriyle öne çıkıyor. Aldığı puan 88,17
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7- Udaipur / Hindistan
Pakistan’a komşu Hint eyaleti Racastan uçsuz bucaksız Thar Çölü’yle kaplı. Bu kurak coğrafyada, Pikola Gölü kıyısına kurulan Udaipur bir vaha kenti. Doğası kadar, rengarenk yaşamıyla da dikkat çeken kent meraklı gezginlerin uğrak yeri. Listede yedinci sırada yer alıyor ve aldığı puan ise 88,49
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6- Kyoto / Japonya
Japonya'nın Kyoto prefektörlüğünün merkezi ve en büyük şehri. Şehrin nüfusu yaklaşık 1,5 milyondur. 794-1868 yılları arasında ülkenin başkenti olup bin yıllık başkent olarak anılmakta. Kyoto, Osaka ve Kobe ile birlikte Keihanshin metropolitan alanını oluşturur. Ayrıca Kyoto protokolü de ismini bu şehirden almaktadır. Şehrin listede alığı puan 88,77
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5- Floransa / İtalya
Floransa’nın herkes için ayrı bir yeri vardır. Gidenler bilirler, ne Venedik kadar kalabalık ne de Roma kadar kaotiktir. Avrupa'yı sanat ve edebiyatla tanıştıran Floransa Rönesans’ın da doğduğu şehir. Dünyaca ünlü sanatçıların bu şehirde yaşaması da bu şehri daha da özel kılmıştır. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael, Dante, Sandro Botticelli bu tarihi şehirde yaşamış ve sanatlarını bu şehirde icra etmiştir. Listede beşinci sırada yer alan şehrin aldığı puan ise 89,21
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4- Chiang Mai, Tayland
'Yeni şehir' anlamına gelen Chiang Mai, kendine özgü gelenek ve göreneklere sahip çok sayıda etnik kabilelerin yaşadığı Kuzey Tayland'ın en büyük kenti. Bangkok’dan yaklaşık 1.5 saatlik uçuşla Tayland’ın 'Karadeniz’ine ulaşılabiliyor. Listede dördüncü sırada yer alan şehir 89.62 puan aldı.
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3- Hoi An / Vietnam
Hoi An, Güney Da Nang'da ve Thu Bon Nehri’nin kıyısı boyunca uzanan bir Vietnam şehri. Hoi An, geçmişi 2 bin yıl öncesine kadar dayanan tarihi bir yerleşim yeri. İpeği, baharatı, mermeri, feneri, yağmuru ve kanallarıyla Güneydoğu Asya’nın barış dolu anlamına gelen bu şehir gerçekten görülmeye değer. aldığı puan 90.52
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2- San Miguel de Allende / Meksika
Meksika'nın iç bölgelerinde yer alan Guanajuato Eyaleti'nin doğu kesiminde bulunan bir şehir oldukça etkileyici görüntüye sahip. Meksiko'dan 274 km, Guanajuato Eyaleti'nin başkentinden ise 97 km uzaklıkta yer alıyor.
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Şehrin ana cazibe merkezi, 17. ve 18. yüzyıllardan kalma binalarla dolu iyi korunmuş tarihi merkezidir. Şehir merkezi ve yakınlardaki Jesús Nazareno de Atotonilco Tapınağı 2008 yılında Dünya Mirası ilan edilmiştir. Listede ikinci sırada yer alıyor ve aldığı puan 92.01
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1- Oaxaca / Meksika
Pek çok deprem atlatsa da Meksika’daki Oaxaca şehrinin tarihi dokusu büyük oranda ayakta. Son yıllarda kimi iyi kimi kötü yönde yaşanan değişimler, ılık yarı tropikal iklimi, sömürge döneminden kalan İspanyol mimarisi, zengin mutfak kültürü ve zanaatları, heyecan verici sanat atmosferi pek çok yabancının şehre yerleşmesine neden oldu.
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Baş dönürücü hızla sanat galerileri, butik oteller, kaliteli restoranlar, gözde mezcaleria’lar açılıyor. Meksika’nın dalgalı demokrasisini, karmaşık tarihini güzellik ve acımasızlıklarıyla tanımak için ideal mekân olan şehir cazibesini gün geçtikçe artırıyor. Listenin zirvesinde yer alan Oaxaca 'nın aldığı puan 93.54