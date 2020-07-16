Dünyanın en güzel 25 şehrini seçtiler... Listeye Türkiye'den bir yer girdi, ilk beşte yer alanlar tepki çekti

5- Floransa / İtalya Floransa’nın herkes için ayrı bir yeri vardır. Gidenler bilirler, ne Venedik kadar kalabalık ne de Roma kadar kaotiktir. Avrupa'yı sanat ve edebiyatla tanıştıran Floransa Rönesans’ın da doğduğu şehir. Dünyaca ünlü sanatçıların bu şehirde yaşaması da bu şehri daha da özel kılmıştır. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael, Dante, Sandro Botticelli bu tarihi şehirde yaşamış ve sanatlarını bu şehirde icra etmiştir. Listede beşinci sırada yer alan şehrin aldığı puan ise 89,21