Dünyanın en güzel 25 plajı belli oldu... Türkiye'den bir plaj listeye girdi
Tripadvisor, her yıl, dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgileri, paylaştığı tüm yorumları ve puanları bir araya getiriyor ve bu verilerden yararlanarak 'en iyileri' ortaya çıkarıyor. Bu yıl açıklanan en iyiler listesinde en çok dikkat çeken ise dünyanın en iyi 25 plajı listesi oldu. Listede Türkiye'nin en ilginç plajı da yer alıyor.
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Tripadvisor her yıl aile tatil köylerinden büyüleyici butik otellere plajlardan popüler adreslere en iyi listelerini seçiyor. Bu yıl yapılan listede en çok dikkat çeken ise en iyi plajlar oldu.
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25- Derrynane Beach / Caherdaniel, İrlanda
Derrynane plajı, doğal limanı olan güzel korunaklı bir kumsaldır. Mavi bayraklı bir plaj olan Derrynane, görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz kum, büyük kayalar ve berrak suyu olan bu plaj da en iyiler arasında yerini aldı.
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24- Praia Da Rocha / Praia da Rocha, Portekiz
Altın rengi kumla mavi-yeşil denizin buluştuğu bu muhteşem plaja hayran kalacaksınız. Özellikle yaz aylarında çok fazla turist çeken bu plaj Portekiz’in muhteşem plajlarından sadece biri. Okyanusta yüzme keyfini yaşayabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
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23- Banna Strand / Tralee, İrlanda
İzlanda’da bulunan kilometrelerce uzanan güzel bir mavi bayraklı plaj. Buradaki kum tepeleri nadir bitki ve hayvanların bulunduğu özel bir koruma alanıdır. Sörf dersleri ve yaz kampları ile popüler bir plaj olan Banna Strand, muhteşem bir denize sahip.
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22- Falésia Beach / Olhos de Agua, Portekiz
Altı kilometreden fazla altın kuma sahip Falesia plajı, Portekiz'in en uzun plajlarından biridir. Çam ağaçları ile süslenmiş kayalıkların arasında kalan bu plaja bayılacaksınız. Bir şezlonga uzanıp muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
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21- Spiaggia di Cala Rossa / Favignana, Aegadian Adası
Avrupa’nın en güzel plajlarından biri olan Spiaggia di Cala Rossa için cennetten bir köşe demek yanlış olmaz. Deniz kenarında unutulmaz anlar yaşamak isteyenler için kristal berraklığında sular ve nefes kesen bir manzara var. Bu görkemli plaja araçla ve deniz yoluyla da kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
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20- Konnos Bay / Aya Napa, Güney Kıbrıs
Küçük olmasına rağmen çok fazla tercih edilen bu plaj size muhteşem bir yüzme deneyimi sunuyor. Bu muhteşem koy köpüklü masmavi sulara sahiptir. Oldukça kalabalık olan bu plajda su sporları seçenekleri de mevcuttur. İzlemeye doyum olmayan bu denizde yüzmeye de doyamayacaksınız.
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19- İztuzu Plajı / Dalyan, Türkiye
Muhteşem plajların bulunduğu bu listede ülkemizden de bir plajın olması bizi tabii ki şaşırtmadı. Mükemmel doğası ve uzun sahili ile dikkat çeken bu plaj özellikle de caretta carettalarla daha da ün kazanıyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Kaplumbağalara zarar vermemek için 20:00 ile 08:00 arası kapalı olan bu plaj temizliğiyle de göz kamaştırıyor. Bu plaj muhteşem bir mavilikte olan suyun tadını çıkardıktan sonra yine muhteşem dağ manzarasını izleyerek güneşlenme imkanı sunuyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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18- La Côte des Basques / Biarritz, Fransa
Sörfün doğum yeri olan bu plaj, olağanüstü bir manzara sunuyor. Küçük bir plaj olmasına rağmen her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor. Özellikle sörf tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği bu plaj, sezondan bağımsız olarak sürekli yoğun oluyor. Masmavi denizi seyrederken dalgalara kulak verebilirsiniz.
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17- As Catedrais Beach / Ribadeo, İspanya
İspanya’nın kuzey kıyısında bulunan bu plaj dünyanın en güzel plajları arasında yer alıyor. Bu plaj diğerlerine göre çok farklı bir imkan sunuyor. Denizin içinde bir katedralde hem keşif yapabilir, hem de suyun içinde olabilirsiniz. Özellikle fotoğraf severler için muhteşem bir görsel şölen sunan denizin içindeki bu katedral, mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yer.
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16- Fig Tree Bay / Protaras, Kıbrıs
Fig Tree Bay plajı, hızla büyüyen popüler Protaras beldesinde yer almaktadır. Altın kumlu plajları, berrak elmas sığ suları vardır ve yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti çekmektedir. Bu plajda şezlong ve şemsiye gibi imkanların yanı sıra su sporları aktivitelerine de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
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15- Cala Goloritze / Baunei, İtalya
Maviliğiyle gözlerinizi kamaştıracak bu denizin berraklığına inanamayacaksınız. Her tarafı uçurumlarla kaplı bu plaj, size görsel bir şölen yaşatacak. Deniz ve dağların mükemmel uyumu da diyebileceğimiz bu plaj, dünyanın en güzel plajları arasında yerini aldı.
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14- Playa de Muro Beach / Playa de Muro, İspanya
İspanya’da bulunan bu plajı anlatmaya kelimeler yetmez. Konum olarak biraz şehir dışında kaldığından aradığınız sessizliği burada bulabilirsiniz. İnce bembeyaz kumuyla övgüleri alan bu plajda yüzmek de paha biçilemez. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu plaj yüksek korumaya da sahiptir.
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13- Simos Beach / Elafonisos, Laconia Region
Simos'un en iyi Yunan plajlarından biri olarak kabul edilmesi şaşırtıcı değil. Büyük ve küçük Simos olmak üzere iki plajdan oluşur. Dar bir beyaz kum şeridi, turkuaz egzotik sularla kaplı bu iki muhteşem sahili birbirinden ayırır. Rüzgarlı havalarda Simos rüzgar sörfü için de idealdir. Çok ünlü olan bu plaj yaz aylarında biraz kalabalık olabilir.
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12- St. Brelade's Bay Beach / St. Brelade, Jersey
İngiltere’nin en iyi üç plajı arasında yer alan palmiye ağaçları ve yumuşak kumu ile güneye bakan Jersey plajını mutlaka görmelisiniz. St. Brelade’in plajı sadece güneşi yakalayabileceğiniz bir yer değil, deniz kıyısında birçok restoran ve kafeye ev sahipliği yapıyor. Her mevsim göz kamaştıran bu plaj, kış yürüyüşleri içinde oldukça uygun. Etrafını çevreleyen tepeler dalgaların koya ulaşmasını engellediğinde güvenle yüzebilirsiniz. Koyda su sporları da oldukça sık yapılıyor. Kano turları, şişme kızak gezintileri ve çeşitli eğlenceli su aktiviteleri düzenleyin.
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11- Rhossili Bay / Rhossili, İngiltere
Rhossili Bay, Haziran 2010'da Birleşik Krallık'ın en iyi plajı seçilmiştir. O zamandan beri, Avrupa'nın en iyi plajı ve dünyanın en iyi 10 plajı dahil olmak üzere, birçok ödül almıştır. Upuzun sahil sizi birbirinden güzel manzaralarla karşılayacak. Biraz uzak olmasına rağmen her sene yüzlerce turist bölgeye akın ediyor. Altın rengi kum ve uçsuz bucaksız denizin tadını çıkarabileceğiniz müthiş bir yer.
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10- Black Sand Beach / Vik, İzlanda
Black Sand plajı, İzlanda’nın güney kıyısında bulunan dünyaca ünlü bir siyah kum plajıdır. Başkentten yaklaşık iki buçuk saat süren plaja gitmek oldukça kolaydır. Güzellik kalıplarını yıkan bu plaj, bembeyaz kumların aksine siyah ve görkemli bir görüntü sergiliyor. Popüler bir ekolojik cazibe haline gelen İzlanda, kuzey ışıkları ve volkanların yanında siyah kum plajıyla da ilgi çekmeyi başarıyor.
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9- Balos Lagoon / Kissamos, Yunanistan
Yunanistan’ın eşsiz güzel plajlarından biri de Balos plajı. Balos plajı çok güzel beyaz ve kırmızı kumlara sahipken, merkezde turkuaz suları olan küçük bir lagün var. Balos, içerisindeki su çok sığ olduğu için oldukça sıcak.Yoğun turist çeken bu bölgeye gitmek için Temmuz ayı en doğru zaman.
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8- Cala Mariolu / Baunei, İtalya
Maviye boyanmış gibi görünen bu denize bir kere girin, bir daha çıkmak istemeyeceksiniz. Sığ suların tadını çıkarabilir veya dalış ekipmanınızı yanınıza alıp derinlikleri keşfedebilirsiniz. Hatta zaman zaman açık denizdeki yunuslara bir göz atabilirsiniz. Etrafında bulunan çok fazla küçük koyları da ziyaret edebilirsiniz. Arkasında görkemli kayalıklar bulunan plaj, fotoğraf tutkunları için de muhteşem kareler sunuyor.
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7- Elafonissi Beach / Elafonissi, Yunanistan
Girit'in güneybatısındaki Elafonisi, araba, otobüs ve tekneyle akın eden günübirlik gezginler için çok popüler bir destinasyon haline geldi. Cennetten bir kesit olan bu plaja hayran kalacaksınız. Sahil boyunca yürüdüğünüzde şezlong koyulmayan sakin bölgeler de bulmanın mümkün. Turkuaz rengi sular ve pembe kumlar bu muhteşem yeri daha da eşsiz kılıyor.
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6- Woolacombe Beach / Woolacombe, İngiltere
Çok sayıda ödüle layık görülen bu plajın neden bu denli ödül aldığını gördüğünüzde anlamak mümkün. Özellikle sörfçülerin favorisi olan bu plaj çok fazla turist çekiyor. Sahil o kadar uzun ki, en kalabalık dönemde bile kendinize sakin bir yer bulabilirsiniz. Kolay erişimi ve geniş aktivite yelpazesiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmış. Tertemiz suyun ve dalgaların tadını çıkarmak için sezonunda her yaştan çok sayıda ziyaretçi plaja gider.
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5- La Concha Beach / San Sebastian - Donostia, İspanya
La Concha, San Sebastian'ın şüphesiz en sembolik plajıdır. Plaj, Concha koyunda yer almaktadır ve birçok kez Avrupa'nın en güzel şehir plajı olarak anılmaktadır. Concha plajı çok geniştir. 1350 metre uzunluğunda ve ortalama 40 metre genişliğindedir. Altın sarısı kum ve masmavi suyun tadını çıkarmak için daha iyisi olamaz.
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4- Playa de Ses Illetes / Formentera, Balearic Adaları
Balear Adaları İspanya'ya bağlı beş büyük ve onları çevreleyen birkaç küçük adadan oluşan bir özerk bölgedir. Formantera’da bulunan muhteşem Ses Illetes bakiir ve harika bir kumsala sahip. Etrafında birkaç farklı plaj bulunsa da Ses Illetes, turkuaz suyuyla sizi kendine hayran bırakacak. Oldukça küçük olan bu plaj yaz sezonunda oldukça hareketli oluyor. Özellikle de dünyanın her yerindeki dalgıçlar plaja yoğun ilgi gösteriyor.
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3- Luskentyre / Isle of Harris, Lewis and Harris, Outer Hebrides /İskoçya
Luskentyre, modern yaşamın çılgın temposunu unutabileceğiniz bir yer. İlk gördüğünüzde kendinizi rüya görmediğinize ikna etmeniz gerekecek. Luskentyre, Harris'teki en büyük ve en muhteşem plajlardan biridir. Kuzey Harris dağlarının harika manzarası eşliğinde yüzebilir, hatta bisiklet sürüp keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.
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2- Kleftiko Beach / Milos, Cyclades /Yunanistan
Volkanik lavların denizle buluşması sonucu oluşan Yunanistan’ın güzel adası Milos’u araştırdığınızda önünüze ilk olarak Kleftiko plajı gelir. Berrak ve turkuaz rengi suyu havuzdan ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Beyaz kayalıklar ve mağaralarıyla dikkat çeken Kleftiko plajı tek kelimeyle muhteşem. Plaja ulaşım için tekne turlarını tercih edebilir veya daha uzun vakit geçirmek için kendi imkanlarınızla gidebilirsiniz. Plajda keşfedilecek o kadar çok mağara ve tünel var ki etrafınızda hemen herkesin şnorkel takıp buralarda yüzdüğünü göreceksiniz.
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1- Spiaggia dei Conigli / Lampedusa, Islands of Sicily
İtalya’da bulunan Lampedusa adasında Maldivler’i aratmayacak muhteşem bir plaj. İnce beyaz kum, kristal berraklığında su, neredeyse her zaman mavi bir gökyüzü ve çevrenin bozulmamış doğası, bu plajı dünyanın en güzel plajlarından biri haline getirmekte. Korumalı bir alanda bulunan plaja girişler de düzenlidir. Girişler sabah 8:30 da başlar ve akşam 19:30’da sonlanır. Bölgenin yapısını bozmamak için ise tesisler bulunmamaktadır.