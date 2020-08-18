Seyahat Derleyen: Gaye KOBAL / Fotoğraflar: İstock Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 11:53 , 18 Ağustos 2020 - 11:53

Dünyanın en güzel 25 plajı belli oldu... Türkiye'den bir plaj listeye girdi

Tripadvisor, her yıl, dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgileri, paylaştığı tüm yorumları ve puanları bir araya getiriyor ve bu verilerden yararlanarak 'en iyileri' ortaya çıkarıyor. Bu yıl açıklanan en iyiler listesinde en çok dikkat çeken ise dünyanın en iyi 25 plajı listesi oldu. Listede Türkiye'nin en ilginç plajı da yer alıyor.