Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! Listeye Türkiye'den de bir yer girdi...
Yeni noktalara seyahat ederken, düşünecek çok şey vardır. Pek çok plan yapılır. Fakat tüm bu kaygıların içerisinde en önemlisi güvenlik ve emniyettir. The Economist Intelligence Unit, dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. 60 büyük dünya şehri, 57 farklı gösterge göz önünde bulundurularak değerlendirildi ve listeye Türkiye’den de bir şehir girdi. İşte listede yer alan ilk 10 yer ve aldığı puanlar…
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1
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100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede listede yer alan şehirler oldukça şaşırttı. İşte detaylar...
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10- Melbourne / Avustralya
Avustralya’nın kültür başkenti Melbourne, Economist dergisince tam yedi yıl ‘Dünyanın en yaşanılası metropolü’ ilan edilmişti. Şimdi listedeki yerini Viyana’ya bıraksa da şehrin kahve ve kültür sevgisi devam ediyor. Melbourne, açık hava pazarları, iddialı restoranları ve Viktorya Çağı parklarıyla cazibesini koruyor. Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde 10’uncu sırada yer alıyor. Aldığı puan ise 87.2.
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9- Seul / Güney Kore
Seul, Kuzey Kore’ye yakın olmasına rağmen Güney Kore’nin dünyadaki en güvenli şehirlerinden biri. Güney Kore, hâlâ diğer ülkelere göre daha az ulusal ve uluslararası çatışmaya bulaşan ülke olarak bilinir. Güney Kore’nin Seul şehrinin ziyaretçileri için suç oranı en aşağı seviyededir ve şiddet içeren suç oranı ise düşüktür. Yerel halk genelde samimi ve dostça bir yaklaşıma sahiptir. Eğer yerel bir Seul sakini gibi şehri keşfederseniz, toplu taşıma emniyetli ve güvenilirdir. Şehir listede dokuzuncu sırada yer aldı. Aldığı puan ise 87.3.
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8- Kopenhag / Danimarka
İskandinav ülkeleri deyince, güvenlik açısından aklınızda soru işaretlerinin kalmayacağı ülkeler gelir. Özellikle Danimarka’nın başkenti Kopenhag, bu ünü mükemmel bir şekilde yaşayan ve hak eden şehir olarak bilinir. Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı şehirde, geçmişte bazı çete faaliyetlerine sahne olsa da genel suç oranı, son yıllarda düşüşe geçti. Şehir son 10 yılda mimariden tasarıma, restoran trendlerine pek çok konuda kutup yıldızına dönüştü.
5
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Artık geçmişin uyuşuk İskandinav başkenti değil. Kışın en soğuk döneminde bile sokaklar bisiklet dolu. Geçmişin çıplak topraklarında yeni restoranlarla yepyeni bir mutfak kültürü yeşerdi. Danimarka, Avrupa’nın ünlü bağlarına çok uzak olsa da Kopenhag dünyanın en önemli doğal içecek şehirleri arasında. Tek sorun baş döndürücü hızla çoğalan yeni mekânları takip etmek ve keşfetmek... Şehrin aldığı puan 87.4.
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7- Washington / Amerika
Dünya Ekonomi Forumu’na göre Amerika, dünyada en iyi dördüncü turizm hizmeti altyapısına sahip. Başkent Washington ise en güvenli şehirlerden biri olarak tarih meraklıları, sanat ve kültür ile ilgilenenler için popüler bir turizm merkezi. Ülkenin başkenti, acil servis, hava ulaşım hizmetleri ve afet risk yönetim gelişimi, siber güvenlik tedbiri ve risk denetleme gibi faktörlerden dolayı dijital, sağlık ve altyapı güvenliğinde üst sıralarda yer alıyor. Listede yedinci sırada yer alıyor. Aldığı puan ise 87.6.
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6- Toronto / Kanada
Kuzey Amerika'da bulunan ve Kanada'nın en kalabalık ve en büyük şehri olan Toronto aynı zamanda dünyanın yaşanabilecek en iyi şehirleri arasında da bulunuyor. Temiz sokakları, çok kültürlü yapısı ve suç oranının düşük olmasıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Toronto, oldukça modern ve yüksek yaşam standartlarına sahip olan bir şehir.
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Listede altıncı sırada yer alıyor ve aldığı puan 87.8. Toronto’nun toplu taşıması ve taksileri oldukça güvenlidir. Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi’ne göre suç riski de çok düşük. Eğer ilginç bir şeyler görmek istiyorsanız, dünyada var olduğuna inanamayacağınız ‘Bata Ayakkabı Müzesi’ni Toronto’da ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.
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5- Sidney / Avustralya
Opera binası, kartpostal gibi kumsallar, güzelim doğal liman… Sidney deyince ilk akla gelen bunlar. Oysa Sidney'in dünyanın önde gelen metropolleri arasına girmesini sağlayan özellikler sayılamayacak kadar fazla. Misafirperver ve yeryüzünün en huzurlu şehirlileri Sidneylilerle sohbet… Listede beşinci sırada yer alıyor.
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Aldığı puan ise 87.9. Sidney’de kişisel güvenlikte üst sıralarda yer alıyor çünkü tam donanımlı acil servis ekiplerinin yanı sıra verimli, güvenilir ve emniyetli toplu taşımaya da sahip. Pek çok turist için, dünyanın en ünlü yapılarından biri olan Sidney Opera Binası’nın bulunduğu şehri mutlaka 2021 rotanıza eklemelisiniz.
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4- Amsterdam / Hollanda
Amsterdam, kıvrımlarıyla şehir boyunca misafirlere eşlik eden kanal ağları ve bisiklet yolları ile biliniyor. Ülke olarak Hollanda ise dünyadaki en verimli, erişilebilir, güvenli kara ve toplu taşımaya sahip lokasyonlardan biri sayılıyor. Bu eşsiz altyapı, Amsterdam’ı sadece Avrupa’da değil aynı zamanda dünyada da en güvenli şehirlerden yapan etmenlerin bir parçası oluyor.
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Amsterdam’ın güvenlik anlamında üst sıralarda olması, şehrin mutfağı, kültürü ve festivallerinin üstün başarısıyla birleşince, ortaya görülmesi gereken yerlerden biri çıkıyor. Listede dördüncü sırada yer alan Amsterdam’ın aldığı puan 88. Şehirde her kesime hitap ediyor. İster müze gezip lezzetli yemekler yiyip alışveriş yapmak istiyorum deyin, ister eğlencenin dibine vurmak istiyorum deyin isterseniz de farklı deneyimler yaşamak istiyorum deyin.
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Bu şehirde arzu ettiğiniz her şeyi bulacaksınız. Şehirde mutlaka görmeden dönmemeniz gereken bir yer var: Van Gogh Müzesi! Dünyada Van Gogh'un resim ve çizimlerinin sergilendiği en büyük müze olma özelliğini taşıyan bu yapı Amsterdam'ın müzeler alanı olarak adlandırılan Museumplein'de bulunuyor. Müzenin girişinde inanılmaz uzun kuyruklar oluşuyor bu nedenle gitmeden önce internetten biletinizi almanızı öneririz.
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Osaka / Japonya
Asya ülkelerinin turistleri durumu fark etti bile: Japonya’da görülmesi gereken yeni şehir Osaka. Ziyaretçi sayısı hızla artıyor. Rehber kitaplardaki öneriler doğrultusunda Kyoto ve Nara’yı tercih edenler ülkenin üçüncü büyük şehrini yenilenen yüzüyle göremiyor. Sadece Japonya’ya özgü etkinlikler, kültürel zenginliklerin yanı sıra güzel kafeler, barlar, restoranlar, butiklere bakılırsa Osaka’nın yıldızının gittikçe parlamasına şaşırmamak lazım. Listede ise üçüncü sırada yer aldı. Aldığı puan da 90.9.
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2- Singapur / Singapur
Singapur, yaklaşık 40 adadan oluşan bir Güneydoğu Asya ülkesi. Ülkenin başkenti ülke ile aynı ismi taşıyan Singapur şehri. Temiz, güvenli ve modern olmasıyla ün salan Singapur, uluslararası gözde bir destinasyon olmaya devam ediyor. Dünyanın en renkli caddelerine sahip olmasıyla övünen güzel Singapur, altyapı güvenliği, afetlere hazırlık, kişisel güvenlik, etkili polis gücü ve düşük suç oranı gibi unsurların da dahil olduğu bir seri güvenlik konusunda liderlik yapan başlıca bir şehir.
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Listede ikinci sırada yer alıyor. Aldığı puan ise 91.5. Singapur’u keşfetmek için kısıtlı zamanı olanlara önerimiz marina bölgesi. Burada ilk olarak şehrin imzası haline gelmiş görüntüsü karşılayacak sizi. Yarattığı büyüleyici dünyayla sizi ilk anda etkileyen bir yer burası. Sokaklarında rahatça dolaşıp devasa gökdelenlerin arasında kaybolduğunuz, attığınız her adımda ilginç bir şey keşfettiğiniz bir şehir Singapur.
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1- Tokyo / Japonya
Japonya’nın başkenti Tokyo, ülkenin en kalabalık şehri olmasının yanı sıra 36 milyonluk nüfusuyla dünyanın da en büyük şehri. Başta Sumida Nehri’yle bağlantılı olarak, ‘Edo’ yani ‘Haliç Ağzı’ olarak adlandırılan şehir, daha sonra bir isim değişikliğiyle ‘Uzakdoğu’nun başkenti’ anlamına gelen ‘Tokyo’ ismini almış. Şehir dünyanın en güvenli şehirleri listesinde ilk sırada yer alıyor.
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Aldığı puan 92. Dijital güvenlik ve güvenilir internet erişimine gelince Tokyo, üst sıralarda bir hakimiyete sahip olsa da sağlık güvenliğinde ikinci sırada, mutfak, su ve hava kalitesinde ise yine son derece güvenli olarak biliniyor. Şehir her yıl olduğu gibi 2021’de de ziyaret edilecek en popüler yerlerden… Peki gezerken hangi püf noktalara dikkat etmeli?
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Baş döndürücü hızla genişleyen dev Japon şehrinin belirgin bir merkezi yok. Gökdelenler farklı öbekler halinde yayılmış. Batıdaki Shibuya’dan doğudaki Ginza’ya en kalabalık semtler arı kovanı gibi. Tokyo’yu gezerken zamanınız kısıtlıysa cepheleri video ekranına dönüştürülmüş binaların hipnotik etkisine kapılmadan kültürel çeşitlilik açısından zengin semtlere yönelmelisiniz. Şehri özellikle sakura ağaçlarının çiçeklendiği nisan ayında gezmenizi de öneririz.
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36- İstanbul / Türkiye
Listede 36'ncı sırada İstanbul yer aldı. Alt kategorilere bakıldığında İstanbul 'dijital güvenlikte 33, sağlıkta güvenlikte 43, altyapı güvenliğinde 31, kişisel güvenlikte ise 48'inci sırada yer aldı.