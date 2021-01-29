Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! Listeye Türkiye'den de bir yer girdi...

9- Seul / Güney Kore Seul, Kuzey Kore’ye yakın olmasına rağmen Güney Kore’nin dünyadaki en güvenli şehirlerinden biri. Güney Kore, hâlâ diğer ülkelere göre daha az ulusal ve uluslararası çatışmaya bulaşan ülke olarak bilinir. Güney Kore’nin Seul şehrinin ziyaretçileri için suç oranı en aşağı seviyededir ve şiddet içeren suç oranı ise düşüktür. Yerel halk genelde samimi ve dostça bir yaklaşıma sahiptir. Eğer yerel bir Seul sakini gibi şehri keşfederseniz, toplu taşıma emniyetli ve güvenilirdir. Şehir listede dokuzuncu sırada yer aldı. Aldığı puan ise 87.3.