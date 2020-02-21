Dünyanın en gizemli adasında yatan sır! Karanlık tarih hâlâ aydınlatılamadı...

Onlara göre, gizemli adanın tarihi eski çağlarda yaşanan büyük sel felaketlerinin öncesine rastlıyor. Hancock, “12 bin yıl önce buzullar henüz erimemişken, okyanuslardaki su seviyesinin 100 metre daha alçak olduğunu ve Pasifik bölgesinde And Dağları kadar uzun adalar zinciri bulunduğunu” iddia etti. Hancock ve meslektaşlarına göre, Paskalya adası aslında büyük kısmı sular altında kalmış bir kara parçasının tepesi.