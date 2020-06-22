Dünyanın en geç şelalesi Elazığ'da! Ziyaretçilerin akınına uğruyor...

Yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar ziyaretçilere açılan şelale Türkiye’nin dört bir yanından rağbet görmeye başladı.Vatandaşlar, bir yandan doğa harikası şelalenin keyfini çıkarıp fotoğraflarken bir yandan da Keban’a özgü olarak yapılan 23 alabalık çeşidinin lezzetini tadıyor.