Dünyanın en etkileyici seyahat rotaları belli oldu! Listeye Türkiye'den de bir adres girdi...

ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ

Dünyada gökyüzünün en açık olduğu yerlerin başında gelen Atacama Çölü, yıldız gözlemcilere ideal bir ortam sunuyor. Diğer çöllere göre en kurak coğrayfaya sahip bölgede, hemen hemen hiç bulut bulunmuyor.