Dünyanın en etkileyici seyahat rotaları belli oldu! Listeye Türkiye'den de bir adres girdi...
CNN International'ın dünyanın farklı coğrafyalarından seçtiği 25 farklı lokasyon arasına Türkiye'den de bir adres girdi. İşte o liste...
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1
Farklı yerlere seyahat planı düşünüyorsanız bu listeye bakmadan plan yapmayın...
2
BADLANDS, GÜNEY DAKOTA/ABD Fosil kalıntıların yer aldığı bölgede, Lakota kabilesi yaşıyor. Kayaları gerçek rengi gün batımında ortaya çıkıyor.
3
MONUMENT VADİSİ, UTAH/ABD Vahşi Batı'nın meşhur figürlerinden olan vadi, ikonik otoyol 'Route 163'e ev sahipliği yapıyor.
4
DENALI MİLLİ PARKI, ALASKA Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesine ev sahipliği yapan Denali, boz ayıların yaşam alanı olarak biliniyor. Kış aylarında bölgede kuzey ışıklarını görmek mümkün.
5
KATA TJUTA, AVUSTRALYA Aborjin kültüründe kutsal değeri bulunan bölge, 22 bin yıl boyunca Anandu halkına ev sahipliği yapması ile biliniyor.
6
ZHANGJIAJIE MİLLİ PARKI, ÇİN Çin'in UNESCO koruması altına giren ilk bölgesi, kumtaşı tepeleri ile meşhur.
7
DOMİNİK CUMHURİYETİ Karayipler'de yer alan ada ülkesi, sıcak suları ve balta girmemiş ormanları ile farklı bir rota sunuyor.
8
TOUBKAL DAĞI, FAS 4 bin 167 metre yüksekliğe sahip dağ, 'Kuzey Afrika'nın çatısı' olarak biliniyor.
9
EL NIDO, FİLİPİNLER Palawan Adası'nda yer alan bölge, dalış rotaları ile ünlenmiş durumda.
10
PLITVICE LAKES MİLLİ PARKI, HIRVATİSTAN 16 gölün şelaleler ile birbirine bağlandığı bölgede, patikalar sayesinde göller etrafında gezmek mümkün.
11
LAKE DISTRICT, İNGİLTERE UNESCO korumasındaki bölge, bugüne kadar birçok sanatçıya ilham vermesi ile biliniyor. Bölgenin isminden Wordsworth ve Coleridge'in şiirlerinde bolca bahsediliyor.
12
POSITANO, İTALYA İtalya'nın Amalfi kıyılarından yer alan köy, Avrupa'nın en bilinen köylerden biri olarak birçok restorana ev sahipliği yapıyor. Bölgede birçok ünlü plaj bulunuyor.
13
VANCOUVER ADASI, KANADA Ana karadan 3 bin 200 kilometre uzaklıktaki ada, 10 bin göle ve birçok dağa ev sahipliği yaparak Kanada doğasının bir tür minyatürünü ziyaretçilerine yaşatıyor.
14
MONTEVERDE CLOUD ORMANI, KOSTA RİKA Zengin bir doğal yaşama sahip ormanda, kuşlar, büyük kedigiller ve böcekler bol sayıda bulunuyor.
15
SAMBURU, KENYA Kenya'nın kalbi durumundaki bölge, Afrika'nın en bilinen vahşi yaşam alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Zürafa, zebra ve fil gibi hayvanlar bölgenin en ünlü sakinleri arasında.
16
CIUDAD PERDIDA, KOLOMBİYA Sadece yaya olarak ulaşımın sağlandığı 'kayıp şehir'in, Peru'daki Machu Picchu'dan yaklaşık 650 yıl daha yaşlı olduğu sanılıyor.
17
MALDİVLER Bin 200 adanın yer aldığı bölgede, lacivert renge sahip deniz ve beyaz kumlu plajlar yer alıyor. Adalarda 100'den fazla turistik tesis faaliyet gösteriyor.
18
SVALBARD, NORVEÇ Arktik Denizi'nin ortasında yer alan Svalbard, Kuzey Kutbu ile Norveç arasında konumlanıyor. Bine yakın kutup ayısının bulunduğu bölge, Kuzey Işıkları ile ünlü.
19
BLED GÖLÜ, SLOVENYA Apler'in eteklerinde yer alan bölge, Avrupa'da yürüyüş ve yüzme gibi aktiviler için ilk sıralarda geliyor.
20
ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ Dünyada gökyüzünün en açık olduğu yerlerin başında gelen Atacama Çölü, yıldız gözlemcilere ideal bir ortam sunuyor. Diğer çöllere göre en kurak coğrayfaya sahip bölgede, hemen hemen hiç bulut bulunmuyor.
21
KAPADOKYA, TÜRKİYE Anadolu'nun kalbinde yer alan Kapodakya, Türkiye'nin en değerli 'mücevherleri' arasında gösteriliyor. Kendine özgü jeolojik formasyona sahip kayaların içindeki evler, antik kiliseler ve yer altı şehirleri bölgeyi eşşiz kılıyor.
22
BWINDI IMPENETRABLE ORMANI, UGANDA Bwindi Impenetrable Ormanı, 400'e yakın grorile ev sahipliği yapması ile biliniyor. UNESCO tarafından korunan milli parkın 331 kilometrekare alanı içinde 348 kuş türü ve 220 kelebek türü bulunmaktadır.
23
PETRA, ÜRDÜN Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış Nebatiler'in başkenti olan Petra, birçok tapınak ve deve yoluna ev sahipliği yapıyor.
24
HA LONG KÖRFEZİ, VİETNAM Bin 969 adacığa ev sahipliği yapan bölgede, çok sayıda yüze köy bulunuyor.
25
ROTORUA, YENİ ZELANDA Ülkedeki yerli Maori kültürü ile bağlantısı olan bölge, jeotermal ısıya sahip sulara ev sahiğliği yapıyor.