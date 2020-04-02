Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede...

GGANTİJA TAPINAKLARI / Malta

5.500 yıl önce yerli halkın bu kadar ağır ve büyük taşları nasıl hareket ettirdiğine dair fikirler var elbette. Bu fikirlerden en yaygın olanı, büyük taşların altlarına küçük ve yuvarlak taşlar koyulması ve kaydırılması yönünde. Bu dairesel taşları da müzede görebilirsiniz. Kazı alanındaki bulgular, ölü gömme törenleri ve dini ayinlerin varlığını kanıtlıyor. Bazı iskeletler el sürülmemiş ve bozulmamış halde bulunurken, daha sonraları tapınak dönemlerinde, bazı iskelerlerin kafataslarının ve uzun kemiklerinin bedenden ayrılmış olarak özel bölümlere gömüldüğü görülüyor. Bu durum, yaşayan kişilerin ölmüş olan akrabaları için ölümlerinden bir süre sonra ikinci bir gömü töreni düzenlediğini ve bu değişiklikleri yaptığı izlenimini oluşturuyor. Bu da, Bronz Çağ boyunca başka yerlerde gerçekleştirilen ölü yakma işlemlerinin ispatı olmakla birlikte, Malta tarih öncesinde uygulanmış olan ölüm ayinlerinin çeşitliliğine de işaret etmektedir.