Okyanustaki sıra dışı çukur! Ünlü yönetmen dalış gerçekleştirmişti şimdi ise..

Denizlerin gizemli perdesini aralayan, insanlığı deniz altının büyüleyici güzelliklerine bir adım daha yaklaştıran kaptan olarak biliniyor. Aslında onu sadece kaptan sıfatıyla anmak da büyük haksızlık olur. Hem bir okyanus uzmanı ve kâşif, hem bir bilim insanı hem de iki Oscarlı bir sinema yönetmeniydi.