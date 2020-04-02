Everest'i yutabilecek derinlikteki çukur! Ünlü yönetmenden sonra üç kişi dalış yapacak... 

Okyanus gözetim gemisi olan DSSV Pressure Drop eşliğinde bu keşif gerçekleşecek. Ayrıca bu gemide asıl kahraman ve dipteki keşfi yapacak olan iki kişilik kapasiteli ve okyanusun dibinde kalabilen küçük denizaltı Caladan Okyanus’un ‘Limiting Factor’ hazır bulunacak. Bu araç, 14 bin metredeki basınca kadar test edilmiş ve Challenger (Mariana) Çukuru’nun dibine beş kez dalış gerçekleştirmiş. Bu küçük deniz aracının okyanusun diplerine defalarca dalış yapabilen tek araç olduğu belirtiliyor. Seyahatle ilgili demeçte, “Okyanusun dibinde kalabilen bu aracın personeli, 90 mm kalınlığında kalın bir titanyum katman tarafından korunmakta ve bu şekilde basınç değişikliği ve psikolojik stres yaşanmamaktadır.” bilgisi de paylaşılıyor.