Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy Haber Giriş: 20 Ekim 2019 - 08:18 , 21 Temmuz 2020 - 12:43

Dünyanın en büyüleyici 10 doğa harikası! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Dünyadaki en güzel manzaralar, eşi benzeri olmayan doğa harikaları ve ilginç özellikteki farklı noktalar, yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğası ve mimari yapılarıyla insan ruhuna dokunmayı başarıyor. Bu muhteşem yerlerden 10 tanesini sizin için derledik. Listede Türkiye’den de bir yer var…