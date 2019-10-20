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HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en büyüleyici 10 doğa harikası! Listede Türkiye'den de bir yer var...
GeriSeyahat Dünyanın en büyüleyici 10 doğa harikası! Listede Türkiye'den de bir yer var...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
Haber Giriş: 20 Ekim 2019 - 08:18,

Dünyanın en büyüleyici 10 doğa harikası! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Dünyadaki en güzel manzaralar, eşi benzeri olmayan doğa harikaları ve ilginç özellikteki farklı noktalar, yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğası ve mimari yapılarıyla insan ruhuna dokunmayı başarıyor. Bu muhteşem yerlerden 10 tanesini sizin için derledik. Listede Türkiye’den de bir yer var…

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Dünyadaki en güzel manzaralar, eşi benzeri olmayan doğa harikaları ve ilginç özellikteki farklı noktalar, yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğası ve mimari yapılarıyla insan ruhuna dokunmayı başarıyor. Bu muhteşem yerlerden 10 tanesini sizin için derledik. Listede Türkiye’den de bir yer var.

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Yucatan Cenotes, Meksika
Yucatan Yarımadası yıllar önce yağan yağmur sularının toprak altına süzülmesiyle delinen, gözenekli kireçtaşı kayaçlardan oluşmuş. Zaman içinde oyukların genişlediği bölgelerde kireç taşlarının yüzeyi çökmüş, suları yeşil ve mavi renkteki derin doğal kuyular bu alanda ortaya çıkmış.

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Mayaların ‘dz’onot’ kelimesinden ‘su dolu mağara’ anlamına geliyor ‘Cenote’ kelimesi… Mayalar için buralar yer altı dünyasına bir girişin simgesi inancına sahip… İnsanlar sık sık hem maddi hem de manevi fedâkarlıklar için burayı kullanıyordu.

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Maya yağmur Tanrısı Chac’ın burada yaşadığı inancı, dinsel merkezler ve şehrin kentlerinin Cenote etrafında kurulmasını sağlamış. Chichen İtza kentinin kalıntıları arasında bulunan bu tarz doğal kuyular ‘Kutsal Kuyu’ ya da ‘Kurban Kuyusu’ olarak da biliniyor.

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Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda buradaki kuyulardan çıkan insan iskeletleri, altın, bakır, gümüş nesneler yağmur Tanrısı Chac’a yakarış adına kurban edilenlerin bu doğal kuyulara atıldığını gösteriyor.Meksika’nın Chetumal kenti yakınlarındaki yemyeşil ağaçlarla kaplı koyu kral mavisi rengindeki Azul Kuyusu en çok ziyaretçi çeken yerlerden.

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Çok renkli ‘Bacalar Lagünü’ne yer altından kanallarla bağlı olan bu kuyunun 200 ile 300 metre çapında 90 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. Yüzmek ve güzel vakit geçirmek için dünyanın birçok yerinden turisti ağırlıyor.

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Berrak ve temizliğiyle ön plana çıkan bu kuyular, küçük balık türlerinden deniz bitkilerine kadar birçok canlıyı tanıma fırsatı da sunuyor. Su altı fotoğrafçıları için ideal bir yer.

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Plitvice Gölleri / Hırvatistan
Split ve Zagreb şehirleri arasında yer alan Plitvice Gölleri Milli Parkı, Dinar Alpleri’nin bir parçası olan Plijesevica, Mala Kapela ve Medvedak dağlarıyla çevrili...

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Birbirine şelaleler ve çağlayanlarla bağlı 16 göl bulunuyor. Park; çeşitli, ilginç, renkli flora ve faunaya sahip. Ziyaretçiler dolaşırken birçok patikada yürüyüş yaparak veya gölleri tekneyle keşfetmenin zevkini çıkarıyor.

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Uçan Gayzer / Nevada – Amerika
Amerika’nın Nevada Eyaletinde bulunan renkli gayzer eski bir göl yatağında jeotermal enerji kaynağı elde etmek isteyen bir çiftçinin delmesi sonucu oluşmuş bir doğa harikası…

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Çiftçinin müdahalesi sonucu yerden çıkan minerallerin ve suların yükselmesiyle günümüzdeki bu muhteşem manzara oluşmuş. Gayzerin yeryüzüne çıkış noktasında bulunan traverten, birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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Moraine Gölü / Kanada
Moraine Gölü, Kanada’nın batısındaki Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı’nda, Ten Pack Vadisi’nde yer alan bir göl. En önemli özelliği buzullarla beslenen bir göl olmasıyla beraber biyoçeşitlilik konusunda oldukça zengin.

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Buzul dağlarıyla çevrili, kapalı bir havzaya sahip olan bu göl bahar zamanı ziyaretçilerine oldukça güzel bir görsel şölen sunuyor. Gölün içinde kanolarla gezintiye çıkabilir, yeşilin ve mavinin harika uyumunun tadını çıkarabilirsiniz.

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Moeraki Kıyıları / Yeni Zelanda
Otago ve Moeraki sahilleri arasındaki bu devasa kayaların çapları 50 metre, boyları da 4 metreyi geçebiliyor. Farklı renk ve tonlarda bulunan kayalar, bilim insanlarına göre 60 milyon yıl önce okyanusun dibinde mineral ve çamur karışımı sonucunda oluştuğunu söylüyor. Yıllar boyu devam eden erozyon ve suyun çekilmesi sonucu günümüzde sahilin ortasında bulunuyorlar.

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Hveravellir Kaplıcaları / İzlanda
İzlanda’nın ortasında bulunan ‘Hveravellir’ veya ‘Kaplıca Alanları’ olarak adlandırılan jeotermal bir alan. Deniz seviyesinin 650 metre yükseğinde bulunan bir doğa rezervi olan kaplıcalar, İzlanda’nın incileri olarak biliniyorlar. Geniş dağlık arazilerde yapılan yürüyüşlerden sonra böyle bir manzarayla karşılaşmak ziyaretçiler için rahatlama imkânı sunuyor.

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Büyük Mavi Delik / Belize
Belize’den 70 km uzaklıkta Lighthouse Resifi’nin merkezinde bulunan 300 metre çapında 125 metre derinliğindeki büyük sualtı obruğu…

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Bilim insanlarına göre Buz Çağı döneminde deniz seviyesinin daha düşük olduğu zamanlarda mağara olarak oluşmaya başlamış, deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalmış. Yaklaşık 10 bin yıl önce oluştuğu düşünülen su altı obruğu, günümüzde büyüleyici dalış merkezlerinden sayılıyor. Ayrıca zengin su altı florasıyla dikkat çekiyor.

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Grand Prismatic Spring / Yellowstone Ulusal Parkı - Amerika
Yeni Zelanda’da bulunan Frying Pan Gölü ve Dominika’daki Boiling Gölü’nün ardından dünyanın en büyük üçüncü kaplıcası olma özelliğine sahip. Büyüklüğünün yanı sıra suda bulunan mineral ve bakterilerle gökkuşağı renklerine sahip olmasıyla büyüleyici bir manzara sunuyor. 50 metre derinliğe ve 90 metre genişliğe sahip göle girilemiyor. Ancak Yellowstone Ulusal Parkı’nda buraya geziler ve turlar düzenleniyor.

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Cehennem Kapısı / Türkmenistan
Türkmenistan’ın Derveze bölgesinin yakınlarında, Karakum Çölü’nün ortasında bulunan 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucunda oluşan bir doğalgaz çukuru denebilir. Türkmen jeologlar doğal gaz araması sırasında yanlış taraftan uygulanan basınç sonucunda yanmaya başladığını söylüyor. 50 yıldır kesintisiz yanmaya devam eden devasa çukurun, alevleri yüzlerce metre uzaktan görülüp duyulabiliyor.

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Kapadokya / Türkiye
Önceleri bölgede aktif olarak bulunan Erciyes ve Hasan Dağı’nın lavlarının püskürtmesi sonucu zamanla vadi yamaçlarından inen sel sularının rüzgârla birlikte tüflerden oluşan aşındırması sonucu oluşmuş.

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Tüf üzerinde yer alan sert tabakalar aşınmaya daha dayanıklı oldukları için günümüzdeki şeklini almış. Bu yapılar arasında Hristiyanların evleri ve ibadethaneleri de bulunuyor.

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