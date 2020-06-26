Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı turizme açılıyor

Burada turizme açmayla alakalı iki aşamalı bir planımız vardı. Bunun birinci aşaması var olan ören yerlerinin, kalenin, kilisenin turizme açılması ikincisi de mimariye uygun bir şekilde bizim tarihi kültürel doğal yapılarımıza hiçbir şekilde zarar vermeden butik otellerin, çarşıların, sosyal alanların, kültürel faaliyet yapacağımız alanların, müzelerin, galerilerin oluşturulmasıydı. İkisi tabi ki birbirinden çok farklı şeylerdi. Birinci aşamada bizim burayı turizm destinasyonu haline getirip artık ören yerlerimizi turistlerin gezmesini temin etmek istiyorduk. Bunun için belediyenin neredeyse tüm imkanlarını buraya seferber ettik. İlk önce ana hattı kale bölgemize ve arka taraftan Aksaray yoluna bağlayacak özel bir yol yaptık. Bu yol ile birlikte kale bölgesine gidecek tüm yolları, kaldırım taşları, arnavut taşlarıyla birlikte kaleyi bu işin içine çekecek bir hale getirdik. Beraberinde ören yerlerini gezmek için gezi güzergahları oluşturduk. Ahşap yollar ile birlikte artık bir insanımız gelecek ören yerlerini gezecek. Ören yerlerini gezdiği andan itibaren de alttan ışıklandırmaları çok rahat bir şekilde gezebileceği bir hale getirdik. Burada Türkiye’nin tek insansı taştan müzesini oluşturduk. Beraberinde Meryem Ana kilisesini kaleye bağlayacağımız yollarda yapım aşamasındayız. Meryem Ana kilisesi ile ilgili çalışmalarımız bitti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yakın zamanda buranın restorasyonu başlayacak. Alt tarafta bizim mostar köprüsü olarak tabir ettiğimiz ve birbirine entegre edeceğimiz çok büyük alanımızı 30 bin fide, lavanta içerisinde yel değirmenlerinin olduğu aynı anda müzikle dans edecek havuzların olduğu bir alanı oluşturuyoruz.