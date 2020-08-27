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Seyahat
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 10:17 | 

Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı: Ahlat Selçuklu Mezarlığı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan, 210 dönüm alana sahip tarihi mezarlıktaki 8 bin 200 anıtsal mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ortaçağ Türk mimarisi mezarlarını içeren bir açık hava müzesini andırıyor.

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Mezarlar şehrin Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat’ın eski mahallelerinde yer alıyor ve 201 dönümlük bir alana yayılıyor.

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Sayıları 8 binden fazla olan mezarlardan 118'i anıt niteliğinde. Mezarlıkta her biri anıtsal yapı özelliğine sahip Şahideli-Şahidesiz sanduka mezarların dışında, Orta Asya Türk Mezar tipleri olan oda tarzı yeraltı mezarları da bulunuyor.

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Alışılmış mezar ölçülerinden büyük, 3.50 metre yüksekliğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan, dikdörtgen prizma şeklindeki şâhideleriyle tanınan mezarlar, erken döneme ait en büyük Türk- İslam mezarlığı olma özelliğini de taşıyor.

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Orhun Abideleri'nin Anadolu'daki yansımaları diye de nitelenen ve heybetli görünümlerinin yanısıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.

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