Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı: Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Orhun Abideleri'nin Anadolu'daki yansımaları diye de nitelenen ve heybetli görünümlerinin yanısıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.