Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı: Ahlat Selçuklu Mezarlığı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan, 210 dönüm alana sahip tarihi mezarlıktaki 8 bin 200 anıtsal mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ortaçağ Türk mimarisi mezarlarını içeren bir açık hava müzesini andırıyor.
2
Abone Ol
Mezarlar şehrin Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat’ın eski mahallelerinde yer alıyor ve 201 dönümlük bir alana yayılıyor.
3
Abone Ol
Sayıları 8 binden fazla olan mezarlardan 118'i anıt niteliğinde. Mezarlıkta her biri anıtsal yapı özelliğine sahip Şahideli-Şahidesiz sanduka mezarların dışında, Orta Asya Türk Mezar tipleri olan oda tarzı yeraltı mezarları da bulunuyor.
4
Abone Ol
Alışılmış mezar ölçülerinden büyük, 3.50 metre yüksekliğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan, dikdörtgen prizma şeklindeki şâhideleriyle tanınan mezarlar, erken döneme ait en büyük Türk- İslam mezarlığı olma özelliğini de taşıyor.
5
Abone Ol
Orhun Abideleri'nin Anadolu'daki yansımaları diye de nitelenen ve heybetli görünümlerinin yanısıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.