Dünyanın dört bir yanından sıra dışı yılbaşı gelenekleri

Danimarka'da eski ve kullanılmamış tabaklar yılbaşına kadar saklanıyor. Yılbaşı gecesi en sevdikleri arkadaşlarının evlerinin önünde kırıyorlar. Bu gelenek hem arkadaşlarını ne kadar sevdiğini gösteriyor, hem de arkadaşlarının üstündeki kötü şansın gitmesi için yapılıyor.