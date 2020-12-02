Dünyanın dört bir yanındaki 11 perili köşk

Dragsholm Kalesi, Danimarka Dragsholm Kalesi, ilk önce 1215'te inşa edildi ve bu onu Danimarka'daki en eski kalelerden biri haline getirdi. Söylenene göre Avrupa'daki en lanetli kale. Dragsholm Kalesi, 16. ve 17. yüzyılda asil veya dini rütbedeki mahkumların barınması için kullanılıyordu ve 1694'te Barok tarzda yeniden inşa edildi.



Kalenin, esir olarak ölen Mary Queen of Scotts'ın kocası Bothwell Kontu da dahil olmak üzere en az 100 hayalete ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ayrıca, 1930'da inşaatçılar tarafından bir duvarın içine gömülmüş iskeleti bulunan White Lady’nin ( Beyaz Kadın) koridorlarda görüldüğü de söylenenler arasında…



Şato, lüks odaları ve yerel yemekleriyle ünlü restoranıyla bir otele dönüştürüldü. Otel, binanın tarihini açıklayan tur hizmeti de sunuyor, ancak etkileyici bir deneyim için, iki gecelik bir konaklama, ürkütücü bir tur ve gurme restoranında akşam yemeği içeren bir hayalet turu için ödenecek ücret bir hayli fazla…