Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 15:50 , 02 Haziran 2020 - 17:00

Dünyanın bir ucundaki Türk adası! Hikâyesi sizi çok şaşırtacak, turist rekoru kırıyor...

Atlas Okyanusu’nda ‘Türk’ adı taşıyan bir ülkenin var olduğunu biliyor muydunuz? Burası Grand Turk adası... Yalnız bu cennet adanın ne geçmişte ne günümüzde Türklerle veya Türkiye ile bir ilgisi var... Peki neden burası ‘Türk Adası’ olarak anılıyor? Sadece Grand Turk değil, dünyanın bir ucunda Türk adası olarak bilenen bir başka ada daha var! İşte detaylar...