Dünyanın bir ucundaki 'Kayıp Türkler'! 500 kişi kaldılar şimdi ise...

Moğolistan’ın Sayan Dağları’nda ren geyiği ve kurtlarla birlikte göçebe hayat süren ve Türkçe’nin bir lehçesini konuşan bu kabilenin adı Dukhalar… Bir başka deyişle ise Tsaatan halkı… 500 kişi kalan ve 'Kayıp Türkler' olarak da bilinen Dukhalar, avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Dukhaların bir diğer ilginç özelliği de aile reisinin kadınlardan oluşması… İşte Dukhaların ilginç hayatları…