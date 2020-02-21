Dünyanın bir ucunda sıra dışı eğlence! "Sonunda çocukluk hayalime kavuştum"

Kuzey Işıkları’nı izlemek, sadece benim değil, pek çok kişinin ölmeden önce yapılacaklar listesinde. Bizim ne zaman, nereye, nasıl gideriz henüz hiçbir fikrimiz yokken global bir markanın uluslararası bir projesi için aldığımız davetle hayallerin çok ötesinde bir yere gittik. Kendimi çocukken dergiden kesip resmini panoma astığım ‘cam igloo’nun içinde ışıkların altında buldum. Bu görsel şöleni izlemek için sadece gitmek yeterli değil. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru ekipmanlarla hazır olmak gerekiyor. Sonrasında yapmanız gerekenler: kendini bol karın içine bırakıp, yıldızların altında gökyüzünde dans eden yeşil, mor ve kızıl tonlarını hayatınız boyunca unutmamak üzere izlemek…