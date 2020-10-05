Dünyada olan bitenden haberleri bile yok! Dünyanın çatısı olarak biliniyor, BBC yazarı öyle şeylere tanık oldu ki…
Burası 'dünyanın çatısı' olarak da adlandırılan Wakhan (Vahan) Koridoru… Halkı ve kendine özgü yapısıyla farklı bir yer. Şu an dünyada olup biten hiçbir şeyden habersiz bir şekilde yaşıyorlar. İşte Wakhan koridoru ve yerlileri hakkında ilginç bilgiler…
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Wakhan Koridor'u Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Pakistan ve Çin'e komşu bölgenin adı olarak biliniyor. Fakat Wakhan Koridoru medeniyetin en ücra yerinde bulunan ve kabilelerin yaşadığı bir yer durumunda.
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Buradaki insanlar dünyadan izole bir şekilde yaşıyorlar ve yaşlarını bile bilmiyorlar. Bu ilginç bölge hakkında BBC için yazı yazan, fotoğraf çeken ve çeşitli bilgilere ulaşan Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue ve New York'ta yaşayan meslektaşı Frederic Lagrange bölgeye giden ender insanlardan…
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Özellikle Eric Lafforgue dikkatini çeken bu yerde daha çok Wakhan bölgesine yoğunlaşmış bir fotoğrafçı... Wakhan bölgesi adını Pamir Dağları'nın Afganistan’daki bölümünden alıyor. Bölgede iki topluluk var: Wakhiler ve Kırgızlar…
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Wakhiler vadide yerleşik hayata geçen bir topluluk. Wakhiler hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlıyorlar. Daha yükseklerde yaşayan Kırgızlar ise sadece hayvancılıkla geçiniyor ve göçebe bir hayat sürüyor.
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Afganistan’ın en ücra köşesi olan Wakhan Koridoru'na hiçbir savaş uğramadığı gibi medeniyete dair hiçbir belirti de yok. 240 kilometre uzunluğunda olan bu vadide tahminlere göre 12 bin kişi yaşıyor. Bu ıssız topraklarda yaşayanların dünyada olan biten gelişmelerden haberi yok.
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Kışın aşırı soğuk oluyor
Burada kış çok sert geçiyor. Hayvanlar bile ısı ve enerjilerini korumak için çok hareket etmiyorlar. Zaten bölgede en büyük yaşam kaynağı bu hayvanlar. Bölgeyi incelemeye giden bir diğer isimse New York'ta yaşayan fotoğrafçı Frederic Lagrange…
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Lagrange ise yıllardır hayalini kurduğu Afganistan ziyaretini gerçekleştirmek için yola koyulmuş. Lagrange, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye uçarak yolculuğuna başlamış. Kabil'den buraya ulaşmak oldukça sıkıntılı…
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Fotoğrafçı üç günlük araba yolculuğunun ardından Afganistan-Tacikistan sınırına ulaşmış. Ayrıca ekipman ve kamp malzemeleri için dört çoban ve dört eşek kiralamış. Bölgeyi karış karış gezen Lagrange BBC’ye verdiği söyleşisinde bölge hakkında şunları söylüyor:
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“Kırgızlar bölgede otağ adı verilen bu yerlerde yaşıyorlar. Ayrıca bölgede öğretmen de yok doktor da…” Bölgede yaşayan biriyle konuşan Lagrange, kaç yaşında olduğunu sorduğu kişiden "bilmiyorum" cevabını almış. 40 yaşında olduğunu tahmin eden kişi bölgede bilginin az düzeyde olduğunu vurgular nitelikte.
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Kırgızlar ve Wakhiler daha çok Wakhan Koridoru'ndan ayrılmak istediklerini söylüyorlar. Fakat gidecek yerlerinin olmaması onları çaresiz bırakıyor. Ve ne kadar gitmek isteseler de burayı güzel bir hapishane şeklinde tanımlıyorlar.
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Bir başka yer de Kuzey Hindistan’ın Spiti Vadisi
Kuzey Hindistan’ın Spiti Vadisi, çorak araziye sahip dağlar, sarp geçitler, kıvrımlı nehirleri, yüksek rakımlı soğuk çöl manzarasıyla tıpkı Wakhan Koridor gibi başka bir dünyayı andırıyor. Çoğu köyde cep telefonu kullanımı sınırlı düzeyde ve internet de yok.
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İnsanların dış dünyayla tek bağlantısıysa deniz seviyesinden 4 bin 400 metre yüksekte bulunan Hikkim Postanesi… BBC Travel yazarı Sandipan Dutta bölgeye gitti ve vadide yaşayan insanların misafiri oldu. İşte dünyanın en yüksek postanesi ve Spiti Vadisi hakkında da ilginç bilgiler…
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Spiti Vadisi nehirleri, yüksek rakımlı soğuk çöl manzarasıyla neredeyse başka bir dünya gibi... 4 bin 400 metre yükseklikteki Hikkim köyünde bulunan küçük postane ise insanların her şeyi… Diğer bölgelerle bağlantı kurmada hayati bir görev üstleniyor.
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Köylüler para yatırmak, mektup göndermek amacıyla kullanıyorlar ve dünyanın en yüksek postanesinden mektuplarını yollamanın gururunu yaşıyorlar.
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Postacı Rinchen Chhering 1983 yılından itibaren bu mesleği yapıyor ve şöyle diyor: "Burada yapılan zor bir meslek. Postalar az sayıda bulunan karayoluyla yaya olarak taşınıyor ve kış aylarında yağan yoğun kar yüzünden taşınamaz hale geliyor ve postane kapanıyor.’’
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Eşi benzeri olmayan bir posta yolu
Postacılar, yüksek dağ geçitleri ve yol boyunca uzanan engebeli yollar arasında her gün 46 km’lik gidiş-dönüş yolculuğu yaparak, Himachal Pradesh eyaletindeki diğer büyük kasabalara bağlantı noktası olan Spiti Vadisi’nin başkenti Kaza şehrine posta götürüyor.
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Kaza şehrinden postalar genellikle engebeli dağ yollarından otobüslerle taşınırken, buraya gelen postalar Hikkim köyüne yürüyerek taşınıyor. Postacıların kullandığı karla kaplı tepelerin büyüleyici manzarası ve zorlu koşullarıyla bu yol herhangi posta yoluna benzemiyor.
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Hikkim Postanesi’nin hizmet verdiği seyrek nüfuslu dört ya da beş köyde cep telefonu kullanımı sınırlı düzeyde ve internet henüz gelmemiş. Bu seyrek nüfuslu köylerden biri olan Komic köyü, 4 bin 587 metre yükseklikte, karayoluyla ulaşılabilen dünyanın en yüksek köylerinden biri.
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Köyde yaklaşık 13 ev, bir okul, eski bir manastır ve arpayla bezelye üretilen küçük tarım alanları bulunuyor. Spiti Vadisi köylüleri, yoğun kar yağışı olduğu zaman altı aydan fazla bir süre ellerindeki imkânlardan yararlanamıyor.
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Uzun süre yaşanılan zorluklara rağmen burada huzurlu bir şekilde yaşadıklarını söylüyorlar. Vadide yaşayan insanlar Budist inancına göre yaşamlarını şekillendiriyor. 1000 yıl öncesine dayanan Hindistan’ın en eski manastırları Spiti Vadisi’nde yer alıyor.
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Manastırlar burada yaşayanlar için, dini, kültürel ve sosyal yaşamları adına büyük önem taşıyor Komic köyünde bulunan manastırdaki rahipler, asırlık gelenekleri takip edip, gün boyunca meditasyon, şefkat ve cömertlik gibi öğretileri insanlara öğretiyorlar.
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Ayrıca yurt dışındaki diğer kutsal alanlara ziyaret yapabiliyorlar. Dostluk, arkadaşlık, manevi yakınlık, Spiti Vadisi’nde dış dünyaya izole olmuş bu topraklarda gelişmesine yardımcı olmuş.
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Şu an orada yaşayanlar küreselleşmeye ayak uydurabilmiş değiller. Köylerde yaşayan genç nesil iş aramak adına büyük şehirlere taşınmış. Ancak köyde kalanlar için burası dış dünyayla bağlantı kurmada önemli bir görev üstleniyor.