Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İstock Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 09:11 | 05 Ekim 2020 - 09:11

Dünyada olan bitenden haberleri bile yok! Dünyanın çatısı olarak biliniyor, BBC yazarı öyle şeylere tanık oldu ki…

Burası 'dünyanın çatısı' olarak da adlandırılan Wakhan (Vahan) Koridoru… Halkı ve kendine özgü yapısıyla farklı bir yer. Şu an dünyada olup biten hiçbir şeyden habersiz bir şekilde yaşıyorlar. İşte Wakhan koridoru ve yerlileri hakkında ilginç bilgiler…