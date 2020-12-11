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GeriSeyahat Dünyada çok fazla bilinmeyen 8 'kayıp şehir'! Üstelik biri Türkiye'de...
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 11:06 | 

Dünyada çok fazla bilinmeyen 8 'kayıp şehir'! Üstelik biri Türkiye'de...

Bir zamanlar bulundukları bölgenin en popüler yerleri arasında gösterilirken sonradan çeşitli nedenle terkedilen ve günümüzde adeta bir hayalet şehri andıran yerler var. Belki de daha önce adını bile duymadığımız yerler. Time Dergisi yazarlarından David Plot dünyadaki en muhteşem sekiz kayıp şehri derlerdi. Listeye Türkiye’den de iki yer ekledi. İşte detaylar…

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İşte o kayıp şehirler...

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Geamana / Romanya
1977 yılında büyük bir bakır madeni için boşaltılan ve günümüzde 92 metre endüstri atığının altında kalan Romanya'nın Geamana kenti görenleri şaşırtıyor.

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Geamana Romanya’nın terk edilmiş bir kasabası. Güzel ve resmedilmeye değer bir şehir.

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Yalnız çok üzücü bir hikâyesi var.

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Geamana’nın kaderini köyde bulunan Roşia Poieni bakır madeni değiştirdi. Roşia Poieni’den taşan siyanid dolu sular, köyün bulunduğu vadiyi bastı.

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Böylelikle ekosistemi yok etti. Eskiden köyün bulunduğu alan, şimdi kırmızı bir göl olarak varlığını sürdürüyor.

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Bir zamanlar rüya bir yerleşim yeri olan ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Romanya'nın Geamana kenti endüstri atığı altında yavaş yavaş tarihe karışıyor.

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Nan Madol Kalıntıları / Mikronezya Federal Devletleri
Okyanusya’da bulunan Mikronezya adalarındaki yerleşim birimi. Yüzyıllar önce terk edilen bu yerleşim birimi ünlü İngiliz yazar HP Lovecraft’ı da etkilemiştir.

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Pasifik Okyanusu’ndaki Caroline Adaları’ndan birinde kurulmuş Nan-Madol, 1000 inşa edilen şehir olarak biliniyor. Yüzlerce küçük yapay adalardan oluşan Nan Madol birbiriyle kanallarla bağlı olduğundan buraya ‘Pasifik’in Venedik’i’ deniyor.

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Yapımına, volkanik Pohnpei (Ponape) Adası üzerinde MS 1 ya da 2. yüzyılda; yapay adacıkların inşasına ise 8 ya da 9. yüzyıllarda başlanmış. Bu adacıklar ancak 12 ya da 13. yüzyılda tamamlanabilmiş.

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Ana adadan başka 92 yapay adacıktan oluşan Nan Madol’da ev yaşamına ait kalıntılar bulunuyor. Bulunan yapıların tümünün dini, törensel ya da yönetsel yapılar olduğu düşünülüyor.

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Kentin yapımında boyları 4,5 metreden, ağırlıkları ise beş tondan başlayan, doğal olarak altıgen şekilli bazalt sütunlar kullanılmış.

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Bu sütunların toplam ağırlıklarının 250 milyon ton olduğu sanılıyor. Ağır bazalt sütunlar Pohnpei’deki bir ocaktan, sahilin güneydoğu kıyısındaki bölgeye taşınmış.

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Adada ve yakınlarında metal kaynağı bulunmuyor. Yani kenti yaptığı düşünülen yerliler, taş aletlerle kurmuşlar bu şehri.

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Konuyla ilgili bilimsel bir açıklama yapmaya çalışan uzmanlar, siyah bazalt blokların sallarla taşındığını, halat ve eğik rampalar yardımıyla yerlerine konduğunu söylüyorlar.

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Pripyat / Ukrayna
Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan 49 bin nüfuslu, bir gecede binlerce hayatın bir anda taşınmak zorunda kaldığı hayalet şehir Pripyat…

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Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev’de yer alıyor ve ‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor. Radyasyon ölçen dedektörle gezilebilen hayalet şehirde birçok da yasak bulunuyor.

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Yapılan araştırmalara göre, doğanın kendini onarması ve radyasyon seviyesinin zararsız hale gelmesi için 300 ila 1000 yıl arasında bir zaman geçmesi gerekiyor.

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Uzmanlar, Pripyat’taki radyoaktif etkinin yaklaşık 50 sene sonra tamamen ortadan kalkacağını öngörüyorlar.

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Neversink / ABD
Muhtemelen ABD’deki en ironik isimli kent. Batmayan anlamına gelen bu şehir 1798’de keşfedildi.

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Fakat 1953’te rezervuara dönüştürülmesinin ardından terk edilmiş.

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Ani / Türkiye
Ani’nin kent çevresi, anıtsallığı, tasarımı ve kalitesiyle, askeri tarihin, mimarlık ve teknoloji tarihinin önemli aşamalarını gösteren mimari ahengin göze çarpan bir örneğini temsil eder.

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Taş duvarları, yarı silindirik kulelerle güçlendirilmiş çifte tahkimat ve masif taş yüzeyleriyle birlikte Ani, etkileyici bir kent görünümü sunar. Kentin kıyısında Aras Nehri’nin Arpa Çay kolu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor.

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Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada hüküm sürmüş. Burada iki farklı dine ait eserleri görmek mümkün.

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Gedi Ruins / Kenya
Afrika arkeolojisindeki en muhteşem gizemlerden biri. Burası Kenya kıyılarındaki en gelişmiş kentlerdendi…

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600 yıldan fazla bir zaman önce alafranga tuvaletler bile vardı!

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Baia kenti batıkları / İtalya
Bu kent Roma İmparatorluğu’nın Las Vegas’ıydı. Fakat daha sonralardan terk edildi. Bugün su altı dalışlarıyla bu kentin su altındaki yapılarını ziyaret edebilirsiniz.

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Termessos / Antalya / Türkiye
Burası tıpkı Game of Thrones’un gerçek yaşamdaki kaleleri gibi. 1000 metre dağın üzerine kurulmuş bir şehir.

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Büyük İskender bile fetihleri sırasında Anadolu’ya geldiğinde burayı fethetmeye uğraşmak yerine es geçmiş. Fakat şehir milattan önce 200’lerde su taşıma kanallarını kaybedince terk edilmiş.

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