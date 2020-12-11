Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 11:06 | 11 Aralık 2020 - 12:08

Dünyada çok fazla bilinmeyen 8 'kayıp şehir'! Üstelik biri Türkiye'de...

Bir zamanlar bulundukları bölgenin en popüler yerleri arasında gösterilirken sonradan çeşitli nedenle terkedilen ve günümüzde adeta bir hayalet şehri andıran yerler var. Belki de daha önce adını bile duymadığımız yerler. Time Dergisi yazarlarından David Plot dünyadaki en muhteşem sekiz kayıp şehri derlerdi. Listeye Türkiye’den de iki yer ekledi. İşte detaylar…