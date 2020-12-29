Dünyada çok az bilinen turistik yerler... Bazılarını yerli halk bile bilmiyor

Fort Alexander-Rusya Daha çok ‘Veba Kalesi’ olarak bilinen Fort Alexander, Baltık Denizi üzerinde yer almakta. Baltık su yolunu korumak için yapay bir ada üzerine inşa edilmiş. Kale kısa sürede veba ve diğer bakteriyel hastalıklar üzerine bir araştırma laboratuvarı haline gelmiş. Koruma amacıyla yapılan kale askeri üstten tutun, veba merkezine kadar pek çok şekilde de kullanılmış. Kalede hiçbir asker savaşmamış olsa da eşsiz görüntüsüyle caydırıcı bir unsur olarak yer alıyor. Bugün turistik cazibe merkezi olan kale, görünümüyle kendisine hayran bırakıyor. Kaleyi kış aylarında ziyaret zor olsa da yat aylarında tekne turları ile gezmek mümkün.