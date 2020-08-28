Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi

Helikopterin alçak uçuş yaparak denetlediği sahiller ve koylarda tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları tespit edildi. Sahilde güneşlenirken fiziki mesafeyi aşan ve maske takmayan tatilciler yine sahillere çok yakın noktalardaki jandarma ekiplerine bildirildi. Maske ve fiziki mesafe kuralına uymayıp uyarıları da dikkate almayan tatilciler hakkında cezai işlem yapıldığı öğrenildi.