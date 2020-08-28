MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi
GeriSeyahat Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 15:09 | 

Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi

Turizm kenti Antalya'da helikopterve dronla koronavirüs denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, sahillerde tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edilirken, kurallara uymayanlar karada görev yapan ekiplere bildirilerek uyarıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Turizm kenti Antalya'da havadan trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopter,

2
Abone Olgoogle-news

Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanarak Kumluca, Kemer ve Manavgat ilçelerinde hem sahili hem de kent içi trafik yoğunluğunu havadan denetledi. Havadan gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayanlar tespit edilerek, karada görev yapan 200'ün üzerindeki jandarma ekibine bildirildi.

3SAHİLLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Abone Olgoogle-news

SAHİLLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kemer yolu üzerinde kurulan jandarma denetim noktasında sürücüler ve yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edilirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri de ölçüldü.

4
Abone Olgoogle-news

Havadan denetim sırasında kurallara uymayan, şerit ihlali yapan, sağ ve sol şeritlerde uzun süre bekleme yapan araçlar da denetim noktalarında görev yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi.

5
Abone Olgoogle-news

Ayrıca dünyaca ünlü Konyaaltı sahili başta olmak üzere, Çıralı, Olimpos, Ayışığı, Phaselis gibi tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği koylar ve halk plajları da havadan denetlendi.

6
Abone Olgoogle-news

Helikopterin alçak uçuş yaparak denetlediği sahiller ve koylarda tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları tespit edildi. Sahilde güneşlenirken fiziki mesafeyi aşan ve maske takmayan tatilciler yine sahillere çok yakın noktalardaki jandarma ekiplerine bildirildi. Maske ve fiziki mesafe kuralına uymayıp uyarıları da dikkate almayan tatilciler hakkında cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

72 SAATTE CEZA YAĞDI
Abone Olgoogle-news

2 SAATTE CEZA YAĞDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği 2 saatlik denetimde 6420 araç sorgulandı. 200 asayiş timi, 80 trafik timi, 2 atlı jandarma, 12 motosikletli tim, mobil (plaka tanımlama sistemi) PTS aracı, 18 dron ve helikopterin katıldığı denetim sonucunda 127 sürücüye kural ihlalinden 56 bin 432 TL para cezası verilirken, 21 araç ise trafikten men edildi.

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi