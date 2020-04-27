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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 10:23,

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili 28 gündür kapalı

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 gün önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde polis ve belediye ekipleri görevlerini sürdürüyor.

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Korona virüs tedbirleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Mart’ta yayınlanan önergeyle mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklanmıştı.

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Yasağın üzerinden 28 gün geçerken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de sessizliğini koruyor. Kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil bandında tek kişinin bile olmadığı görüldü. erecek.

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Yıl boyunca milyonları ağırlayan sahilde sadece polis ve belediye ekiplerinin görev aldığı görüldü.

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