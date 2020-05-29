Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda 'koronavirüs' sessizliği

Kaputaş Plajı bozulmamış ve korunan bir alan. Belediyemizin de orada vatandaşın ihtiyacını giderebilmesi için hizmet verdiği bir tesisi var. Burayı, bize bırakılan bir emanet gibi görüyoruz. Bu emaneti gelecek nesillere bırakmak, bu güzelliği yaşatmak için belediye olarak da çaba gösteriyoruz." Ulutaş, salgın sonrası için hazırlıkların tüm hızıyla yapıldığı kaydetti.