Hürriyet Seyahat Özel / Aynur Tattersall / Hürriyet Seyahat Gezgini
Haber GiriÅŸ: 14 Eylül 2020 - 11:42 |
Dünya turunun böylesi... YanÄ±nda biftekle ülkeleri gezdi nedeni iseâ€¦
MesleÄŸe kasaplÄ±kla baÅŸlayan 36 yaÅŸÄ±ndaki kasap Ali Ã‡etinkaya, en lezzetli etlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeleri tespit etmek ve hikÃ¢yelerini yazmak iÃ§inÂ 3 ay sÃ¼ren maceralÄ± birÂ dÃ¼nya turuna Ã§Ä±ktÄ±.Â DÃ¼nyada baÅŸka bir Ã¶rneÄŸi olmayan seyahette Ã‡etinkaya Arjantinâ€™den Japonyaâ€™ya, Koreâ€™den Brezilyaâ€™ya, Uruguayâ€™dan Rusyaâ€™ya tam 27 Ã¼lke gezdi. Bu yolculuÄŸu konuÅŸmak iÃ§in bir araya geldik.Â Ã‡etinkaya iyi etin sÄ±rlarÄ± veÂ seyahatinin en ilginÃ§ anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±.
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1
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Seyahat tutkusu baÅŸka bir ÅŸey insanÄ± bir sardÄ± mÄ± peÅŸini bÄ±rakmaz. HiÃ§ durmadan seyahat eden bir gezgin olarak benim de her turumun ayrÄ± bir temasÄ± olur.Â Bir defasÄ±nda ben de kiÅŸisel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeleri kafama takmÄ±ÅŸtÄ±m.
2
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Taylandâ€™tan Maldivlere, Dubaiâ€™den San Franciscoâ€™ya gitmediÄŸim kurs, workshop hemen hemen hiÃ§ kalmadÄ± diyebilirim. YÄ±llardÄ±r seyahat yazdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in dÃ¼nya turlarÄ±nÄ±n onlarca ilginÃ§ ÅŸekline de ÅŸahit oldum.Â Otostopla denizden dÃ¼nya turu yapanlardan, iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bÄ±rakÄ±p yoga kamplarÄ±nÄ±n peÅŸinden gidenlere kadar birÃ§ok deÄŸiÅŸik formatta karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor seyahatler. Åžimdi pandemiden dolayÄ± biraz askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nse de gezginleri durdurmak imkansÄ±z.
3
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ETÄ°N PEÅžÄ°NDE 27 ÃœLKE
Â AmasyalÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki kasaplÄ±ktan ÅŸefliÄŸe adÄ±m atanÂ Ali Ã‡etinkaya da hayallerinin peÅŸinden gitmek iÃ§in iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bÄ±rakÄ±p kendine bir rota Ã§izmiÅŸ.
4
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DÃ¼nyada en iyi etin nerede olduÄŸunu, nasÄ±l piÅŸirildiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã‡etinkaya Arjantinâ€™den Japonyaâ€™ya, Koreâ€™den Brezilyaâ€™ya, Uruguayâ€™dan Rusyaâ€™ya, Ä°ngiltereâ€™den daha dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesine gitmiÅŸ.Â
5
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DÃ¼nyada eti, nasÄ±l yapÄ±yorlar, en iyisi hangisi sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± bulmak iÃ§in Ã‡etinkayaâ€™nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu yolculuk tam iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. DÃ¼nya gastronomide yeni nesil ÅŸeflerle baÅŸka bir yÃ¶ne doÄŸru hareket ediyor. Ã‡etinkaya da lezzeti yakalamak iÃ§in Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bu seyahate .
6
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BÄ°R SÃœRE YANINDA BÄ°FTEKLE DOLAÅžTIÂ
Hatta bir sÃ¼re yÄ±llandÄ±rmak istediÄŸi bir parÃ§a eti de yanÄ±nda taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ Ã‡etinkaya.Â Moskovaâ€™da aldÄ±ÄŸÄ± bir parÃ§a bifteÄŸi Rusyaâ€™nÄ±n birÃ§ok ÅŸehrine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ. Daha sonraÂ Kazakistan, MoÄŸalistan derken et de dÃ¼nya turunun bir parÃ§asÄ± olmuÅŸ. Ã‡etinkaya Japonyaâ€™ya vardÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lke dÄ±ÅŸarÄ±dan hiÃ§bir et ve et Ã¼rÃ¼nÃ¼ kabul etmediÄŸi iÃ§in ete hava alanÄ±nda el koyulmuÅŸ.
7
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Ã‡etinkayaâ€™nÄ±n yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± et de bir sÃ¼re yolculuÄŸun bir parÃ§asÄ± olmuÅŸ. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel Ã§iftliklerinin ve etinin Japonyaâ€™da olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡etinkaya, Uruguayâ€™da gittiÄŸi dev Ã§iftliklerden Ã§ok etkilenmiÅŸ. Wagye (Vagu) Ä±rkÄ±nÄ±n olduÄŸu Japonyaâ€™da kalitenin bu kadar iyi olmasÄ±nÄ± hayvanlarÄ±n genetikÂ olarak Ã§ok deÄŸiÅŸmemiÅŸ olmasÄ±na baÄŸlÄ±yor.Â
8
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DÃœNYADAKÄ° EN POPÃœLER KUZULAR TÃœRKÄ°YE TRAKYAâ€™DAÂ
Ã‡etinkaya dÃ¼nyayÄ± gezmiÅŸ dolaÅŸmÄ±ÅŸ ama en iyi kuzu cinsinin Trakyaâ€™da olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.Â TÃ¼rkiyeâ€™de bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nden kaynaklÄ± olarak BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Bursaâ€™da yetiÅŸen KÄ±vÄ±rcÄ±k cinsi kuzularÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en iyi bakÄ±lmÄ±ÅŸ cins olduÄŸunu ifade ediyor.Â
9
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BalÄ±kesirâ€™de DoÄŸu'ya gÃ¶re hayvanlarÄ±n daha rahat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daÄŸ bayÄ±r dolaÅŸmayan hayvanlarÄ±n ne Ã§ok soÄŸuk ne de Ã§ok sÄ±cak olan rahat ortamda, rahat yetiÅŸmeden kaynaklÄ± bir farklÄ±lÄ±klarÄ± olduÄŸunu belirtiyor.Â
10
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URLAâ€™DA ZEYTÄ°N AÄžAÃ‡LARI ARASINDA LEZZET DURAÄžIÂ
Åžef Ã‡etinkaya dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸtÄ±ktan sonra Steakhouse konseptini Egeâ€™nin zengin mutfaÄŸÄ± ile buluÅŸturarak Ä°zmirâ€™in Urla ilÃ§esindeÂ 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k Urla sahne adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir arazi Ã¼zerine kurulu 300 zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n arasÄ±nda bir lezzet duraÄŸÄ± yaratmÄ±ÅŸ.
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Daha ÅŸimdiden Ä°zmirlilerin ilgi odaÄŸÄ± olmayÄ± baÅŸaran mekÃ¢nda dÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler et piÅŸirme yÃ¶ntemleri uygulanÄ±yor.Â
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ET Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° DOÄžRU BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YANLIÅžLARÂ
Lezzetli ve saÄŸlÄ±klÄ± piÅŸirmek iÃ§in bu kadar yol giden Ã‡etinkaya, bir hayvanÄ±n et kalitesini anlamak iÃ§in kontrafile veya antrikot kÄ±smÄ±na bakmanÄ±n yeterli olabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.Â Bir et dokusunun iÃ§erisine yaÄŸlar ne kadar ince ve daÄŸÄ±nÄ±k yayÄ±lÄ±rsa kalitesi o kadar iyi oluyor.Â Ä°ÅŸte et hakkÄ±nda doÄŸru bildiÄŸimiz yanlÄ±ÅŸlar;
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1- YaÄŸsÄ±z deÄŸil yaÄŸlÄ± et makbuldÃ¼r.
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2- En lezzetli et baharlara boÄŸulmuÅŸ olan deÄŸil, hiÃ§ baharat kullanÄ±lmayan ettir.
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3- Kemikten sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸ etlerin kÃ¶ftesi gÃ¼zel olur diye bilinir. Tamamen bazÄ± kasaplarÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir efsanesidir.