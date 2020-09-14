Seyahat tutkusu baÅŸka bir ÅŸey insanÄ± bir sardÄ± mÄ± peÅŸini bÄ±rakmaz. HiÃ§ durmadan seyahat eden bir gezgin olarak benim de her turumun ayrÄ± bir temasÄ± olur.Â Bir defasÄ±nda ben de kiÅŸisel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeleri kafama takmÄ±ÅŸtÄ±m.