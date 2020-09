ET İLE İLGİLİ DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Lezzetli ve sağlıklı pişirmek için bu kadar yol giden Çetinkaya, bir hayvanın et kalitesini anlamak için kontrafile veya antrikot kısmına bakmanın yeterli olabileceğini söylüyor. Bir et dokusunun içerisine yağlar ne kadar ince ve dağınık yayılırsa kalitesi o kadar iyi oluyor. İşte et hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar;