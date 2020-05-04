Dünya salgınla uğraşırken onun keyfi yerinde! Her şeyden uzak izole bir hayat yaşıyor...

Antarktika Troll İstasyonu nerede ve nasıl bu kadar izole durumda? Troll istasyonu, gerçekten çok uzak bir noktada konumlanıyor. En yakın komşusu, Güney Afrika ve en yakın istasyon, 300 kilometrelik mesafede olan Sanae IV İstasyonu. Sanae ve Troll arasındaki geniş buz bölgesini, kar arabasıyla geçmek oldukça tehlikeli çünkü etrafta başka hiçbir komşu bulunmuyor.