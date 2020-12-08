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GeriSeyahat Dünya nüfusunu bekleyen büyük tehlike! Uzmanlardan şaşırtan araştırma…
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Pixabay | Kaynak: interestingengineering.com
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 09:00 | 

Dünya nüfusunu bekleyen büyük tehlike! Uzmanlardan şaşırtan araştırma…

Yapılan yeni çalışmalar, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu ile ilgili şaşırtan sonuçlar ortaya çıkardı.

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Araştırmacılar, 21. yüzyılın insan uygarlığında adeta bir devrim niteliğinde olacağını söylüyor.

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Afrika ve Arap dünyası geleceğimizi şekillendirirken, Avrupa ve Asya ülkeleri nüfusunda ciddi oranda azalma olacak.

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Yüzyılın sonunda dünyaya Hindistan, Nijerya, Çin ve ABD ile çoklu egemenlik sağlayacak. Bu da hazırlanmamız gereken yeni bir dünyanın bizi beklediğini gösteriyor.

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Araştırmaya göre 20'den fazla ülkede nüfus yarı yarıya azalacak. Bunlar arasında Japonya, İspanya, İtalya, Tayland, Güney Kore, Portekiz ve Polonya da bulunuyor.

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Çin'in nüfusu bugün 1,4 milyarken, 2100'de neredeyse 730 milyona kadar düşmesi bekleniyor.

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Bunun yanında, Afrika’da yükseliş söz konusu… Tek başına Nijerya’nın bile 800 milyona çıkacağı söyleniyor.

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Çalışmanın önemli yazarlarından Christopher Murphy, " Afrika dışındaki çoğu ülkede iş gücünün azaldığını ve nüfus piramitlerinin tersine döndüğünü, bunun da ekonomi için olumsuz sonuçları olacağını" belirtti.

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Murphy, yüksek gelirli ülkeleri, nüfus seviyelerini ve ekonomik büyümelerini sürdürmek istiyorlarsa, aileler için esnek göç yasalarına ve sosyal desteğe odaklanmaya çağırıyor.

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Ayrıca, 2100 yılına kadar 65 yaşın üzerindeki nüfusun dörtte birinden fazlası yaşaması bekleniyor.

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80 yaşın üzerindekilerse bugün 150 milyonken, o yıllarda 866 milyona çıkacak.

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Çalışmanın başka bir yazarı Stein Emil Vollset ise, "Toplumlar daha az işçi ve vergi mükellefi ile büyümek için mücadele edecek" uyarısında bulundu.

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Ekonomiye gelince, Hindistan iş gücü olarak ABD ve Çin'den sonra üçüncü sıraya yükselecek ve onu Nijerya izleyecek.

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Japonya, Almanya, Fransa ve United Kingdom, dünya çapında ekonomisi en iyi ülkeler arasında ilk 10’da olacak.

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Brezilya 8.’den 13. Sıraya

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Rusya 10. sıradan 14. Sıraya

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İtalya ve İspanya ise ilk 15'ten 25. ve 28. sıraya gerileyecek.

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