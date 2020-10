'Düldül'üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor

"Gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum" Yakamoz, gittiği her şehirde sokak hayvanlarını beslemeye çalıştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir mama firmasıyla kampanya başlattık. Düzenli mama bağışı alarak gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum. Bu çok yeni bir proje. Kendi köpeğimin mamasından zaten besliyordum. Elimde imkanlar büyüdükçe daha çok köpeğe ulaştım ve besleme yapmaya başladım. Bu beni çok mutlu ediyor."