Düden ve Kurşunlu şelaleleri, karların erimesiyle çağladı

Şelalemiz son yılların en görkemli su akışını yaşıyor. Yıllık 350 binin üzerinde yerli ve yabancı burayı ziyaret ediyor. Kurşunlu Şelalesi'ndeki su akışını yılın 12 ayında görebilsek bu rakam milyonlara ulaşacak" dedi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 60 günü aşkın süredir bölgenin ziyaretçiye kapalı olduğunu hatırlatan Avcı, "İnsanlar buraya gelemeyince doğa güzelleşti. Çiçekler ve hayvanlar gönüllerince baharın gelişini kutladı. Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla birlikte kontrollü olarak şelaleyi ziyarete açacağız" diye konuştu.