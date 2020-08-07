Dört mevsim ayrı güzel...Arsiyan Yaylası sükunet arayan doğaseverleri ağırlıyor

Özcan, dağcılıkla da yakından ilgilendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Arsiyan Yaylası yürüyüş ve dağ tırmanışı için çok ideal parkurlara sahip. Doğa sporları için muazzam bir yer. Çok sayıda doğal gölümüz var. Bu göllerin yanında kamp kurup piknik yapabilir ya da zirvelere tırmanış gerçekleştirebilirsiniz. Flora açısından çok zengin bir bölge. Burası cennet içindeki bir dağ adeta. Pandemiden yorulup huzur, sakinlik arayan herkesi buraya davet ediyorum. Yöre halkı da buraya gelen turistleri yerli yabancı demeden bağrına basıyor."