Dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan şelale ve göller görenleri hayran bırakıyor

Donan gölü görüntülemek ve güzel bir gün geçirmek için bölgeye geldiklerini aktaran Kocabaş, "İlk defa gölün donduğunu gördüm. Arkadaşlarımızla yazın buraya pikniğe geliyoruz, kışın da bu güzelliği görmek güzel bir duygu. Bu görüntüyü çektiğimiz fotoğraflarla ölümsüzleştirdik." diye konuştu.