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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20 Ocak 2021 - 14:43 | 

Doğu'nun mendereslerinde görsel şölen

Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar beyaz örtüyle kaplandı. Kentteki Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler güzel görüntü oluşturdu.

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Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar beyaz örtüyle kaplandı. Kentteki Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler güzel görüntü oluşturdu.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

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Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü.

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Soğuk havanın da etkili olduğu kentte Aras Dağları'ndan gelen akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.

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Ünlendi Deresi ve geçtiği vadide oluşturduğu menderesler, güzel görüntü oluşturdu. Manzara, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.

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