Doğunun gizli denizi bu bayram doldu taştı

Diyarbakır’dan geldiğini dile getiren Arda Bora ise, “Diyarbakır çok sıcak ondan dolayı eğlenmeye geldik. Hava güzel ortam da güzel gölü de insanlar biraz kirletiyor ama bu konuda biraz daha dikkatli ve titiz davranırsak daha iyi olur.