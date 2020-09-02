Doğayla iç içe tatilin adresi: Şenpazar

Kamp alanına gelen yolun asfaltlanmasını isteyen Ateş, şunları dile getirdi:"İnsanların rahatlamak, doğa ile bütünleşmek, şehrin stresinden kurtulmak için gelebilecekleri nadir yerlerden biri burası. Bana göre 2-3 bin yataklı oteller Kovid-19 sürecinde bitti. Bunun yerine daha butik, daha az yataklı, insanların birbirlerine daha mesafeli olduğu, doğa ile iç içe olunan yerler lazım. Kızılcasu bence bu anlamda büyük bir fırsat. İnsanlar birbirlerinden uzak ama aynı zamanda kendi aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirebilirler. Bu süreçte en güzel tatil imkanı burası. Herkesi Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e davet ediyorum."