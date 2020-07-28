Doğasıyla cezbeden Çiseli Şelalesi misafirlerini ağırlıyor

"Ordu ve Karadeniz çok öne çıkacak" Kentin güzelliklerinin yer aldığı videoları sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarını dile getiren Güler, burada da doğal güzelliklere büyük ilgi olduğunu kaydetti.Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin ticaret ve turizm açısından önemine değinerek, şunları söyledi:"Bu yol, aynı zamanda 41 vilayetin ihracat ve ithalat noktaları olacak. Bununla da burada büyük bir hareket başlamış olacak. Aynı zamanda, Kayseri'den Sivas'a kadar İç Anadolu'daki diğer illerin de sahil şehri olma durumu var. Hem deniz hem kano, yelken gibi deniz sporları hem de şelalelerle beraber müthiş bir çekim merkezi olacak. Herkes İsviçre, Avusturya, Norveç'i biliyor ama şimdi burada Ordu ve Karadeniz çok öne çıkacak."