Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

"Rahat bir şekilde geziyoruz, temiz hava alıyoruz" Ailesiyle yaylaya piknik yapmaya gelen Fatma Çakmaktaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene daha erken piknik yapabildiklerini ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle uzun zamandır evde olduklarını söyledi.Çocukların da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla şehirden uzaklaşarak yaylaya çıktıklarını anlatan Çakmaktaşı, "Çocuklarımız daha temiz havada güzel oynasınlar diye buraya geldik. Ailecek piknik yapıyoruz. Çocuklar da burada eğleniyorlar." dedi.