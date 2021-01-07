HARÄ°KA LEZZETLER KahvaltÄ±nÄ±n olmazsa olmaz lezzeti ÅŸekerli ekmek

GÃ¼ne gÃ¼zel bir kahvaltÄ±yla baÅŸlamak isteyenler KapÄ±Ã§am Tabiat ParkÄ± Extrem SporlarÄ± Merkeziâ€™ni tercih edebilir. AdÄ±na bakÄ±p da aldanmayÄ±n, kahvaltÄ±sÄ± ÅŸehirde Ã§ok meÅŸhur. Hem de kentin tam giriÅŸinde yer alÄ±yor. HavalimanÄ±na 15-20 dakika uzaklÄ±kta. MaraÅŸ usulÃ¼ serpme kahvaltÄ± sipariÅŸ edebilisiniz. Ã–zel MaraÅŸ zeytini ve peynirinden ziyade sofranÄ±n en dikkat Ã§eken lezzeti ÅŸekerli ekmek. Åžekerli bÃ¶rek ya da pide olarak da biliniyor. Pide ÅŸeklinde hazÄ±rlanan hamurun ortasÄ±na antepfÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan oluÅŸan iÃ§ harÃ§ yerleÅŸtiriliyor. Kenarlara kÄ±vrÄ±m verilerek altÄ±nda yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t olan fÄ±rÄ±n tepsisinde piÅŸiriliyor. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kaloriyi doÄŸanÄ±n iÃ§inde atlÄ± safari, zipline ve paintball yaparak veya ATV safari gibi aktiviteler ile harcayabilirsiniz. FotoÄŸraf: Ä°smail SarÄ±