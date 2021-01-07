Ä°smail SARI / isari@hurriyet.com.tr | FotoÄŸraflar: DHA, Ä°HA, Anadolu AjansÄ±, Ä°stock, Ä°smail SarÄ±
Haber GiriÅŸ: 07 Ocak 2021 - 16:56 |
DoÄŸasÄ± ve lezzetleriyle büyüleyen farklÄ± bir Akdeniz ÅŸehri: KahramanmaraÅŸ
Akdeniz BÃ¶lgesiâ€™nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda bir yÄ±ldÄ±z gibi parlÄ±yor KahramanmaraÅŸ... Ã–zellikle antik Ã§aÄŸlardan beri birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Ã¶zel bir ÅŸehrimiz. TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s henÃ¼z hayatÄ±mÄ±zda yokken yolum bu gÃ¼zel ÅŸehre dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. KahramanmaraÅŸ hakkÄ±nda tek bildiÄŸim ÅŸey o harika dondurmasÄ±ydÄ±. MeÄŸer tarhanasÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ±biberine, her evde piÅŸen eli bÃ¶ÄŸrÃ¼nde ve keÃ§i sÃ¼tÃ¼nden bembeyaz tereyaÄŸÄ±na kadar ne Ã§ok lezzet barÄ±ndÄ±rÄ±yormuÅŸ. Damak Ã§atlatan lezzetler dÄ±ÅŸÄ±nda keÅŸfedilecek pek Ã§ok gÃ¼zelliÄŸiyle de tam bir cennet. Ä°ÅŸte size kÄ±sÄ±tlamalar kalktÄ±ktan sonra gidilecek KahramanmaraÅŸ gezi rehberi...
Kent, eski Ã§aÄŸlarda Mezopotamyaâ€™yÄ± Anadoluâ€™nun diÄŸer kesimlerine baÄŸlayan Ã¶nemli kervan yollarÄ±nÄ±n kavÅŸaÄŸÄ±nda bulunuyordu. Hititler, Asurlular, Persler, MakedonyalÄ±lar, RomalÄ±lar, BizanslÄ±lar, DulkadiroÄŸullarÄ±, OsmanlÄ±lar hep bu topraklarda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼. MaraÅŸ, hepsinin kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸini harmanlayÄ±p gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar taÅŸÄ±dÄ±. Bu durum ÅŸehrin mutfaÄŸÄ±nda da kendini gÃ¶steriyor.
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Akdeniz BÃ¶lgesiâ€™nde olmasÄ±na raÄŸmen, Osmaniye, Gaziantep, AdÄ±yaman, Malatya, Sivas, Kayseri ve Adanaâ€™yla Ã§evrelendiÄŸi iÃ§in buralarÄ±n mutfaÄŸÄ±ndan etkilenmiÅŸ. Bu nedenle hemen her yemekte kuzu eti kullanÄ±lÄ±yor. Åžehrin mutfaÄŸÄ±nda adÄ±m attÄ±kÃ§a gerÃ§ekten Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Sadece dondurmasÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m ÅŸehrin mutfaÄŸÄ± gerÃ§ekten de olaÄŸanÃ¼stÃ¼.
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MaraÅŸ; sarmalarÄ±, bulgurlarÄ±, kÃ¶fteleri ve tatlÄ±larÄ±yla tam bir gastronomi ÅŸehri. Åžimdi size kÄ±sÄ±tlamalar kalktÄ±n sonra ÅŸehirde gezilecek yerlerden, bir gÃ¼nde kahvaltÄ±dan akÅŸam yemeÄŸine kadar tadabileceÄŸiniz lezzetleri sÄ±ralayacaÄŸÄ±m.
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Ã–NCE GEZÄ°LECEK YERLERDEN BAÅžLAYALIM
Åžehrin simgesi: MaraÅŸ Kalesi GeÃ§ Hitit dÃ¶neminde yÄ±ÄŸma ve moloz taÅŸlarla inÅŸa edilen ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelen MaraÅŸ Kalesi, 2017'de KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ziyarete kapatÄ±lÄ±p restorasyona alÄ±ndÄ±. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay sÃ¼re restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 520 metre uzunluÄŸunda, 7 metre yÃ¼ksekliÄŸinde surlarÄ±n restorasyonu ve Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmasÄ± yapÄ±ldÄ±.
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KahramanmaraÅŸ'Ä±n dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunda tarihi bayrak olayÄ± ile de Ã¶ne Ã§Ä±kan kale, restorasyonun ardÄ±ndan bakanlÄ±k tarafÄ±ndan KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye de kendi imkanlarÄ±yla kalenin Ã§evre dÃ¼zenlemesini tamamlayarak ziyarete hazÄ±r duruma getirdi.
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Instagramâ€™da bolca beÄŸeni garanti: Tarihi MaraÅŸ KonaklarÄ± Enikli/Kuzulu KapÄ±sÄ±, geniÅŸ avlusu, yÃ¼ksek duvarlarÄ±, patÄ±r patÄ±r akan sÃ¼slÃ¼ Ã§eÅŸmeleri, cepheyi hareketlendiren cumbalarÄ±, baÄŸdadi duvar Ã¶rgÃ¼leri ile yÃ¶reye has karakteristik Ã¶zellikler ile sivil mimarinin en nadide Ã¶rneklerini barÄ±ndÄ±rÄ±yorlar.
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DedeoÄŸlu KonaklarÄ±, KocabaÅŸlar KonaÄŸÄ±, Mahmut Arif-i PaÅŸa KonaÄŸÄ±, Deli GÃ¶nÃ¼l KonaÄŸÄ± ve daha birÃ§oklarÄ± ziyarete aÃ§Ä±k.
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Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: DÃ¶ngel Åželalesi OnikiÅŸubat ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki DÃ¶ngel Åželalesi, sahip olduÄŸu doÄŸal gÃ¼zelliklerle tam bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor. Merkeze 50 kilometre uzaklÄ±kta olan DÃ¶ngel Åželalesi â€˜doÄŸa harikasÄ±â€™ olarak yÄ±llardÄ±r doÄŸaseverleri kendine hayran bÄ±rakÄ±yor.
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Bol oksijenli temiz ve serin havada saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak, Ã§adÄ±r kurmak, bitki tÃ¼rlerini incelemek, fotoÄŸraf Ã§ekmek ve birÃ§ok aktivitenin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in DÃ¶ngel Åželalesi, ÅŸehirdeki en uygun yerlerden...
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Ä°htiÅŸamlÄ± duruÅŸ: TaÅŸ KÃ¶prÃ¼ / Ceyhan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Åžehir merkezine 11 km uzaklÄ±kta KÄ±lavuzlu Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alÄ±yor. Ceyhan nehri Ã¼zerinde olmasÄ±ndan dolayÄ± bu isim ile anÄ±lÄ±yor. 16. YÃ¼zyÄ±la ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yapÄ± DoÄŸu-batÄ± doÄŸrultuda 158,00 metre uzunlukta altÄ± kemer gÃ¶zÃ¼nden oluÅŸuyor. Bu ihtiÅŸamlÄ± duruÅŸu mutlaka gÃ¶rmelisinizâ€¦
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GÃ¶rmeden olmaz: KahramanmaraÅŸ KapalÄ± Ã‡arÅŸÄ± Åžehrin merkezinde bulunduÄŸu iÃ§in en Ã§ok ziyaret edilen noktalardanâ€¦ Hem gÃ¼zel bir gezi hem de eÄŸlenceli bir alÄ±ÅŸveriÅŸ noktasÄ± olan KahramanmaraÅŸ KapalÄ± Ã‡arÅŸÄ±â€™da, hediyeler eÅŸyalardan tutun da yÃ¶resel birÃ§ok lezzeti bulacaksÄ±nÄ±z.
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Ã‡arÅŸÄ±nÄ±n en belirgin Ã¶zelliÄŸi OsmanlÄ± dÃ¶neminin ilk Ã§arÅŸÄ± Ã¶rneklerinden biri olmasÄ±. BurayÄ± gezmeden KahramanmaraÅŸâ€™Ä± gezmiÅŸ sayÄ±lmazsÄ±nÄ±zâ€¦
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Åžehirden uzak doÄŸayla iÃ§ iÃ§e: BaÅŸkonuÅŸ YaylasÄ± Kente 60 kilometre mesafede yer alan BaÅŸkonuÅŸ YaylasÄ± sedir, kÃ¶knar ve ardÄ±Ã§ aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi bol oksijenle harika bir yer. Åžehre adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda konaklamanÄ±zÄ± burada yapabilirsiniz.
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ÃœÃ§ seÃ§eneÄŸiniz var. Ev, Ã§adÄ±r ve karavan kamping... FiyatlarÄ± da oldukÃ§a makul, pek cebiniz yakmaz.
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AyrÄ±ca DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar KahramanmaraÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 2000 yÄ±lÄ±nda doÄŸaya bÄ±rakÄ±lan ve sayÄ±sÄ± 300â€™e ulaÅŸan kÄ±zÄ±l geyikleri doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±nda gÃ¶zlemleme ÅŸansÄ±nÄ± da bulacaksÄ±nÄ±z.
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HARÄ°KA LEZZETLER
KahvaltÄ±nÄ±n olmazsa olmaz lezzeti ÅŸekerli ekmek GÃ¼ne gÃ¼zel bir kahvaltÄ±yla baÅŸlamak isteyenler KapÄ±Ã§am Tabiat ParkÄ± Extrem SporlarÄ± Merkeziâ€™ni tercih edebilir. AdÄ±na bakÄ±p da aldanmayÄ±n, kahvaltÄ±sÄ± ÅŸehirde Ã§ok meÅŸhur. Hem de kentin tam giriÅŸinde yer alÄ±yor. HavalimanÄ±na 15-20 dakika uzaklÄ±kta. MaraÅŸ usulÃ¼ serpme kahvaltÄ± sipariÅŸ edebilisiniz. Ã–zel MaraÅŸ zeytini ve peynirinden ziyade sofranÄ±n en dikkat Ã§eken lezzeti ÅŸekerli ekmek. Åžekerli bÃ¶rek ya da pide olarak da biliniyor. Pide ÅŸeklinde hazÄ±rlanan hamurun ortasÄ±na antepfÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan oluÅŸan iÃ§ harÃ§ yerleÅŸtiriliyor. Kenarlara kÄ±vrÄ±m verilerek altÄ±nda yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t olan fÄ±rÄ±n tepsisinde piÅŸiriliyor. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kaloriyi doÄŸanÄ±n iÃ§inde atlÄ± safari, zipline ve paintball yaparak veya ATV safari gibi aktiviteler ile harcayabilirsiniz. FotoÄŸraf: Ä°smail SarÄ±
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Damak Ã§atlatÄ±yorlar: â€˜Yanyanaâ€™ ve â€˜eli bÃ¶ÄŸrÃ¼ndeâ€™ MaraÅŸâ€™Ä±n iki Ã¼nlÃ¼ yemeÄŸi var: Yanyana ve eli bÃ¶ÄŸrÃ¼nde... AslÄ±nda iki yemek de aynÄ± ama sunumlarÄ± farklÄ± olduÄŸu iÃ§in birbirinden ayrÄ±lÄ±yor. Eli bÃ¶ÄŸrÃ¼nde iÃ§in tepside ya da yayvan bir gÃ¼veÃ§te kuzu etleri tam ortaya yerleÅŸtiriliyor. Etin kenarlarÄ±na domates ve biber konuyor. Ãœzerine bolca sarÄ±msak ve erimiÅŸ kuyrukyaÄŸÄ± eklenip fÄ±rÄ±nda piÅŸiriliyor.Â
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Yanyana da ise malzemeler karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±yor da adÄ± Ã¼zerinde yan yana dizilerek servis ediliyor. BÃ¶ylelikle sebzeler piÅŸerken etin tadÄ±nÄ± gÃ¶lgelemiyor. Bu aÄŸÄ±z sulandÄ±ran lezzeti en iyi yapan yer, SarayaltÄ± Caddesiâ€™nde bulunan Demirciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ± giriÅŸindeki Saray KasabÄ±. Åžehrin yerlilerinin tercih ettiÄŸi ve Ã§ok iyi bildiÄŸi, salaÅŸ olsa da tertemiz bir mekÃ¢n. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ misafir etmiÅŸler. Yemekleri taÅŸ fÄ±rÄ±nda piÅŸirip servis ediyorlar. SÄ±rf yanyana yemek iÃ§in MaraÅŸâ€™a gidilir, o derece yaniâ€¦
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DondurmanÄ±n memleketi Ã–ÄŸle yemeÄŸinden sonra sÄ±ra tatlÄ±da. MaraÅŸâ€™a gelip taze dondurma tadÄ±mÄ± yapmak en Ã¶nemli gastronomik deneyimlerden biri. DondurmayÄ± Ã¶zel kÄ±lan, yÃ¶renin daÄŸlarÄ±nda yetiÅŸen orkidelerden elde edilen salep ve doÄŸal keÃ§i sÃ¼tÃ¼. MaraÅŸ dondurmasÄ±nÄ±n dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve verimli bir ÅŸekilde temsil edilmesinde YaÅŸar Pastanesi Ã¶nemli bir aktÃ¶r.
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Ä°smet PaÅŸa Mahallesiâ€™ndeki pastaneye gidip karÄ±ÅŸÄ±k tatlÄ± Ã¼zerine dondurma yemenizi tavsiye ederim. Hatta kapÄ±sÄ±nda bir sÃ¼re beklemek zorunda bile kalabilirsiniz. Bir de akÅŸam 9â€™dan sonra ÅŸubesi olan YaÅŸar Iceâ€™a uÄŸrayÄ±p firik dondurmayla tanÄ±ÅŸÄ±n. MaraÅŸ dondurmasÄ±nÄ±n en ham ve hakiki hali, sakÄ±z gibi uzuyor. Hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ hem tadÄ± enfes.
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AkÅŸam iÃ§in zengin bir sofra
AkÅŸam yemeÄŸinde ÅŸehre Ã¶zel tÃ¼m yemekleri bulacaÄŸÄ±nÄ±z adres, KÃ¼Ã§Ã¼k Ev Tekerek. 1976â€™da kÃ¼Ã§Ã¼k ve sade bir mekÃ¢nda yola Ã§Ä±kan ekip ÅŸimdilerde ÅŸehrin yemek kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yor. MekÃ¢n Ã§ok hoÅŸ. Her ÅŸeyden azar azar tadacaÄŸÄ±nÄ±z lezzetleri sÄ±ralayalÄ±m:
KahramanmaraÅŸ tarhanasÄ±: MaraÅŸâ€™ta en Ã§ok piÅŸirilen Ã§orba. DiÄŸer yÃ¶relerde yapÄ±lanlarÄ±n aksine kÃ¼Ã§Ã¼k taneciklerden oluÅŸmuyor. Ä°nce kÃ¼Ã§Ã¼k cips kÄ±vamÄ±nda kÄ±tÄ±rlar halinde kÄ±zartÄ±larak hazÄ±rlanÄ±yor. En az bir saatlik dinlenmenin ardÄ±ndan yoÄŸurtla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p kurutuluyor. YazÄ±n Ã§erez, kÄ±ÅŸÄ±n Ã§orba olarak tÃ¼ketiliyor. Ã‡erez gibi olana â€˜firik tarhanaâ€™ deniyor. Ã‡ok doyurucu.
SÃ¼zgeÃ§te sarma: PiÅŸirirken yapraklar yÄ±pranmasÄ±n diye Ã¶nce tencerenin iÃ§ine sÃ¼zgeÃ§ konuluyor ve sarmalar sÃ¼zgecin Ã¼zerinde piÅŸiriliyor. Hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ hem de tadÄ± bildiÄŸimizden Ã§ok farklÄ±. Etli ve zeytinyaÄŸlÄ± Ã§eÅŸitleri var.
Domatesli MaraÅŸ kebabÄ±: Genelde dÃ¶rt ya da beÅŸ domates, kÃ¶fte ÅŸeklinde hazÄ±rlanan kuzu etleriyle ÅŸiÅŸe geÃ§iriliyor. BildiÄŸimiz kebaptan pek bir farkÄ± yok. Sadece yanÄ±nda ekmek ya da lavaÅŸ yerine firik tarhana tatmanÄ±zÄ± Ã¶neririm.
MaraÅŸ tava: PatlÄ±can, soÄŸan ve biberle Ã§evrilmiÅŸ, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k kuzu etlerinin fÄ±rÄ±nda uzun sÃ¼re piÅŸirilmesiyle hazÄ±rlanÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ harika.Ravanda ÅŸerbeti: TadÄ± beni pek etkilemedi ama yapÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekten Ã§ok ilginÃ§. BaÄŸbozumu dÃ¶nemi kaliteli Ã¼zÃ¼mler pekmez yapÄ±ldÄ±ktan sonra dalda kalan Ã§Ã¼rÃ¼kler ayÄ±klanÄ±yor. Bunlar sÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§amurluk denen Ã§uvalda sÃ¼zÃ¼lÃ¼yor ve kaynatÄ±lÄ±yor.